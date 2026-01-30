La primera fase de las obras de pavimentación de la Calle Ancha, en León capital, comenzará el día 2 de febrero

Zona en la que comenzarán las obras de la Calle Ancha de la capital leonesa, en el entorno del Museo Casa Botines, el Palacio de los Guzmanes y San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de remodelación de la Calle Ancha, en León capital, comenzarán el próximo día 2 de febrero, momento en que arrancará la primera fase de las obras en la plaza de San Marcelo, en su zona más próxima al Museo Casa Botines y el Palacio de los Guzmanes.

Esta primera fase se prolongará, previsiblemente, hasta mediados del mes de marzo de 2026 y, concretamente, la remodelación de esta vía comenzará por el tramo de calle Ancha entre la Rúa, Regidores y la calle Ruiz de Salazar en su tramo de la fachada principal de la sede de la Diputación de León.

El inicio de los trabajos conllevará la modificación del itinerario de entrada y salida del casco histórico de la capital leonesa. Por ello, la Policía Local del Ayuntamiento de León ha planteado una alternativa para los vehículos, procurando con ello la compatibilidad de las obras con la movilidad, cuyo itinerario pasará por Lope de Vega, plaza de San Isidoro, calle Cid y Calle Ancha.

Para los residentes y el acceso a garajes y vehículos autorizados que tengan como destino la calle Cervantes, seguirán el mismo itinerario prolongándolo por la Calle Ancha hasta la altura de la citada vía. Quienes tengan que llegar a la plaza del Conde Luna podrán hacerlo por la calle Regidores, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Estos cambios conllevan el cambio de dirección en la circulación de la calle Cid y, por lo tanto, los residentes, garajes y autorizados del entorno de la plaza del Conde Luna saldrán por la plaza del Conde Luna, calle Conde Rebolledo y Rúa.

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha recordado que esta medida es temporal y que se mantendrá durante el transcurso de las obras, tiempo durante el cual recomienda a los afectados verificar las actualizaciones publicadas en los medios de comunicación oficiales del Consistorio de la capital leonesa, así como en la cartelería que se instalará en las zonas de la obra.

La empresa que se encargará de estas obras ha buzoneado a los vecinos de la zona la información relativa al tráfico en coordinación con la Policía Local, que también ha avisado a hoteles, servicios de transporte y reparto, servicios municipales y cuerpos de seguridad.

PARÓN DE LAS OBRAS EN SEMANA SANTA

Una vez finalice la primera fase de la actuación a mediados del mes de marzo las obras se paralizarán y volverán a retomarse una vez pasadas las celebraciones de Semana Santa en el mes de abril.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León celebrada este viernes ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud que regirá esta intervención. Cabe recordar que se trata de una obra de gran envergadura cuyo objetivo es resolver las deficiencias actuales de la calle Ancha y la plaza de Regla, una zona de importante tránsito peatonal en la ciudad leonesa.

Tras la primera fase anunciada, vendrá una segunda a partir de abril que abarcará el resto de la calle Ancha y las inmediaciones de la Catedral.

2.755.365 EUROS

En total, la intervención se estructura en tres lotes: plaza de Regla, calle Ancha y sector Botines, con un plazo previsto de ejecución cercano a un año. La inversión global del Ayuntamiento de León para este proyecto es de 2.755.365 euros que se ejecutan a través de una encomienda de gestión del Consistorio leonés a Somacyl.

De esta forma se compensa una parte de las obligaciones que Somacyl contraerá con el Consistorio en contraprestación por cuatro proyectos que desarrollará junto a la sede de la Junta de Castilla y León en la ciudad, el Parque de Energías Renovables, la Red de Calor y la construcción de viviendas en La Palomera, La Granja y El Ejido en parcelas cedidas por el Ayuntamiento.

REORGANIZAR EL ESPACIO URBANO

El objetivo de esta actuación es reorganizar el espacio urbano, haciéndolo más accesible, cómodo y sostenible, sin perder de vista el valor patrimonial del entorno. Para ello se procederá a la renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento de agua, telefonía y canalización eléctrica, incluyendo las acometidas a los edificios colindantes.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la reutilización del pavimento actual de piedra natural, que será empleado en otras zonas del casco antiguo. Además, se emplearán materiales de alta calidad como adoquines y losas de granito en tonos negro, dorado y blanco, todos ellos de 10 centímetros de espesor, garantizando la durabilidad, la funcionalidad y la integración estética con el entorno.