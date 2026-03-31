La Primitiva deja un premio de 687.897,62 euros en Palencia

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PALENCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este lunes, 30 de marzo, ha dejado un premio de primera categoría de 687.897,62 euros en un boleto sellado en la capital palentina, según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado.

Se trata del único boleto de primera categoría (seis aciertos) agraciado en este sorteo y ha sido sellado en el despacho receptor número 59.420 de Palencia, situado en Los Abetos, 9. Los números agraciados en este sorteo han sido 16, 03, 23, 36, 28 y 12, complementario el 37 y reintegro el 3.

En este sorteo no hay boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.500.000 euros.