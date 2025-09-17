En prisión cuatro integrantes de una banda a los que se les imputa 30 robos y la fuga de un preso de Villanubla

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha desarticulado un grupo criminal asentado en la provincia al que se le imputa hasta 38 delitos relacionados, la mayoría por robos con fuerza utilizando vehículos sustraídos, y la participación en la fuga de un preso de la cárcel de Villanubla, además de, al menos, un robo en vivienda.

De los seis detenidos, cuatro se encuentra en prisión y a ellos se les atribuye los hechos, mientras que otras dos personas están en libertad con cargos y serían los encargados de dar salida al material sustraído.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Manuel Velarde Tazón, han presentado la operación Rulpa III con lo que se da por finalizada la "actividad delicitiva" de este grupo perteneciente a la denominada banda del 'Seat León' y que había causado "una gran alarma social y perjuicio económico para hosteleros y comerciantes".

"A este grupo organizado se le imputan 30 delitos contra el patrimonio, siendo entre otros cuatro en grado de tentativa, cuatro de robos en estancos, tres de daños, uno contra la salud pública y tráfico de drogas, un delito contra la seguridad vial, otro de pertenencia a grupo criminal y uno de blanqueo de capitales", ha detallado Canales que ha subrayado que la explotación de la operación es un "éxito fruto del trabajo constante, profesional y coordinado de la Guardia Civil" que ha logrado "neutralizar a todos los integrantes de la banda, recuperar efectos sustraídos y devolver seguridad y tranquilidad a la ciudadanía".

El coronel Velarde Tazón ha explicado que el grupo criminal tenía como finalidad sustraer dinero de máquinas tragaperras y cajas registradoras, productos "premium" del tipo; jamones, vinos, tabacos... que después daban salida a través de dos 'receptadores' para conseguir dinero.

Su actividad incrementó desde el mes de julio, ha incidido, y el 'modus operandi' del grupo siempre era el mismo: sustracción de vehículos y robo con fuerza en establecimientos en Valladolid y en las provincias colindantes, Palencia (capital y Grijota), Zamora (Benavente) y Burgos (Castrillo de la Vega y Estépar).

La banda tenía una amplia movilidad, ha reiterado, para poner como ejemplo que el día que los detuvieron habían robado un coche en Palencia para dar un golpe en Valladolid y luego desplazarse a Zaratán, Simancas, Quintanilla y Tudela para ser detenidos en Cigales, donde se estaban repartiendo el botín en un piso en el que centraban sus operaciones.

Durante la intervención se realizaron cinco registros en domicilios, establecimientos hosteleros, y una nave, en los que se hallaron, unos 6.000 euros, herramientas para forzar cerraduras, mazas, destornilladores, martillos, equipos electrónicos para anular sistemas de seguridad, medios de ocultación, productos robados como; jamones y botellas de licor, perfumes premium de alto valor económico, tabaco, dispositivos digitales, sustancias estupefacientes que habrían logrado un alto valor en el mercado superando los 10.000 euros, entre otros.

Las detenciones y registros operativos que realizó la Guardia Civil fueron de "alto riesgo, debido a la peligrosidad de los integrantes, las medidas de seguridad que tomaban". A pesar de estas dificultades, la Guardia Civil ha logrado neutralizar a la totalidad de los integrantes y recuperar "10 vehículos en diferente estado" e incautados "dos vehículos de alta gama".

REINCIDENTES

Parte de este grupo fue detenido por la Guardia Civil en una operación similar en el mes de junio, si bien, fueron puestos en libertad en una decisión judicial que reprochó el propio subdelegado del Gobierno al asegurar que le provocaba "alarma".

Entre los detenidos, se encuentran los implicados en la fuga de un preso de la cárcel de Villanubla el pasado mes de febrero y en un robo en un chalé de Valladolid capital en mayo, junto a una mujer y su bebé.

"Es evidente que este es un grupo que cometía muchos hechos delictivos en muy poco periodo de tiempo. Entiendo que en principio esto va a hacer que temporalmente por lo menos dejen de cometer estos hechos delictivos", se ha felicitado Velarde Tazón que ha señalado que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.