A prisión los dos detenidos por agresión con arma blanca a tres jóvenes en las Moreras

Coche policial. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los dos detenidos en la madrugada del pasado domingo, 17 de mayo, por protagonizar una reyerta con arma blanca en la playa de las Moreras de Valladolid, en la que resultaron heridos tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, han ingresado en prisión.

Los hechos se produjeron sobre las 02:00 horas, cuando se estaba celebrando un festival de música techno en el entorno de la playa de las Moreras y se produjo una reyerta "multitudinaria" con armas blancas, por lo que los agentes que se encontraban en la zona se personaron en el lugar.

Uno de los policías comprobó que un joven salía corriendo del lugar intentando disimular tras sentarse en un muro, además de tenía las manos llenas de sangre, y al darse cuenta de que el agente se dirigía hacia él, arrojó hacia el río un machete de grandes dimensiones.

El policía nacional detuvo al joven hasta esclarecer los hechos y en un primer cacheo superficial se localizó escondida entre el pantalón y la pierna la funda del machete, que posteriormente fue recuperado y quetiene una hoja de 45 centímetros de longitud.

Debido a esta primera detención los agentes tuvieron que aplacar a varios individuos que intentaron entorpecer la actuación de la Policía Nacional y se controló e identificó a numerosas personas presentes, además de que detuvieron a un segundo joven como presunto autor de un delito de riña tumultuaria, tras ser señalado por testigos como uno de los agresores.

Mientras tanto una dotación de Policía Municipal interceptó a un chico totalmente ensangrentado, a quien atendieron rápidamente taponando las heridas que presentaba en la espalda.

Un testigo manifestó a los agentes que varios individuos habían arrastrado por el suelo al chico y lehabían propinado entre cuatro y cinco puñaladas en la espalda, al parecer con un arma blanca.

Asimismo, s unos 200 metros se localizó a otra víctima, un varón que presentaba una herida incisa en la mano derecha que le había afectado a los tendones, por lo que fue inmediatamente trasladado al Hospital Universitario Río Hortega para ser atendido por cirugía.

Los agentes observaron que varios jóvenes acarreando a otro chico que estaba ensangrentado, ya que presentaba una herida incisa en el cuello y estaba sangrado, por lo que fue llevado al puesto de la Cruz Roja, donde le dieron una primera asistencia y la facultativa que lo atendió, al temer por su vida, ordenó el traslado de urgencia al Hospital Clínico Universitario por encontrase en estado muy grave.

Tras recabar los testimonios de varios testigos, los policías identificaron al primer detenido como el presunto autor de las lesiones a las víctimas, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de lesiones y tenencia ilícita de armas.

El detenido reconoció espontáneamente a los policías que la agresión venía motivada como venganza al apuñalamiento ocurrido en las pasadas fiestas de Laguna de Duero.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el inmediato ingreso en prisión para ambos.