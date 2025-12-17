A prisión dos hombres tras darse a la fuga y arrojar un paquete con un kilo de cocaína al río Tormes en Salamanca

Droga y dinero incautados en la operación de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han ingresado en prisión tras haber sido detenidos en Salamanca como presuntos autores de delitos contra la salud pública tras haber protagonizado una fuga en una furgoneta por las calles de la ciudad y arrojar, momentos antes de su detención, un paquete con un kilo de cocacína al río Tormes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes por la tarde en el marco del operativo policial de la Nochevieja Universitaria, cuando funcionarios policiales detectaron cómo a dos individuos que se encontraban en un vehículo se les había hecho la entrega de un paquete, motivo por el cual procedieron a su interceptación.

Fue entonces cuando los detenidos iniciaron una huída a gran velocidad ante la cual los agentes tuvieron que apartarse para evitar ser atropellados, han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los agentes iniciaron la persecución del vehículo, el cual superó los límites de velocidad al tiempo que infringía numerosas normas de circulación y puso en peligro la integridad física de otros usuarios de la vía.

Los individuos fueron interceptados finalmente por vehículos policiales en el Puente Juan Carlos I, momento en el que se bajaron del mismo y arrojaron un objeto al río Tormes.

No obstante, el servicio de Bomberos consiguió recuperar el objeto tirado al río, el cual resultó ser un paquete rectangular envuelto en papel transparente con el anagrama 'Kenwor' que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco, al parecer cocaína, con un peso de 1.143 gramos.

Posteriormente se detuvo al otro varón que también viajaba en el vehículo. Ambos pertenecen, según ha explicado la Policía Nacional, a un grupo organizado dedicado a abastecer a otros puntos de venta de sustancias estupefaciente ubicados en Salamanca capital y en el alfoz.

REGISTROS EN DOMICILIOS

Posteriormente, los agentes realizaron tres registros en domicilios en los que se intervinieron 107 placas de una sustancia prensada de corro marrón que resultó ser hachís, con una inscripción cada una de ellas, con un peso total de 11.000 gramos, así como dinero y diferentes útiles para la manipulación y empaquetado de la sustancias estupefacientes.

Con la intervención de estas sustancias estupefaciente, se ha evitado su venta en la celebración de la Nochevieja Universitaria y en las próximas Fiestas Navideñas en Salamanca.

La Policía Nacional ha detallado que de los 1.143 gramos de cocaína se podrían haber obtenido 5.366,20 dosis, que tras su comercialización alcanzarían un valor de 128.842,39 euros, mientras que de los 11.000 gramos de hachís se podría haber obtenido de su venta al menudeo un total de 73.472,20 euros.

Una vez finalizadas todas las gestiones, los agentes dieron cuenta de los hechos al Juzgado de Salamanca mediante la remisión de todo lo tramitado, por lo que los detenidos pasaron a disposición del titular del mismo el cual decretó el ingreso de ambos en prisión.