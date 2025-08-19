A prisión dos jóvenes en Béjar (Salamanca) por robo con violencia a una mujer tras una 'rave' ilegal

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SALAMANCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el municipio salmantino de Béjar, y posteriormente declarado su ingreso a prisión, a dos jóvenes que, tras participar en una 'rave' ilegal celebrada en el pantano de Santa Teresa, abordaron y agredieron a una mujer de avanzada edad para robarle el bolso.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del jueves, 14 de agosto, en un céntrico parque de la localidad bejarana, cuando los dos individuos, con el rostro cubierto por pañuelos para dificultar su identificación, arrebataron el bolso de la víctima con "un fuerte tirón", pese a la resistencia que opuso la mujer.

Según ha informado la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press, los agresores huyeron huida por distintas calles de Béjar, aunque fueron localizados poco después por la colaboración de varios ciudadanos que presenciaron el suceso.

Los detenidos, de nacionalidad extranjera y sin residencia estable en la provincia, habían viajado expresamente hasta Salamanca para participar en la fiesta ilegal del pantano de Santa Teresa.

Tras la detención, los agentes recuperaron el bolso sustraído con todas sus pertenencias y los dos jóvenes fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Béjar, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.