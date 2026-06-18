A prisión un hombre que atracó encapuchado y armado con escopeta una farmacia en Magaz de Pisuerga

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia y Valladolid, en operación conjunta, ha detenido a un varón de 31 años como presunto autor de un atraco en una farmacia de la localidad palentina de Magaz de Pisuerga, donde el pasado mes de mayo el individuo, al que se ha decretado el ingreso en prisión provisional, accedió encapuchado y armado con una escopeta.

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, al varón se le imputan también cuatro delitos de robos en viviendas habitadas en Santibáñez de Valcorba (Valadolid), así como tenencia ilícita de armas y falsificación de placas de matrícula.

La Operación conjunta 'Yanirata-Elgama', llevada a cabo por la Guardia Civil de Palencia y de Valladolid comenzó por parte de esta última comandancia el pasado mes de mayo para investigar cuatro robos en diferentes viviendas de la localidad de Santibáñez de Valcorba, donde se sustrajeron diversos efectos como monedas de colección, un arco de tiro deportivo y una escopeta de caza.

Igualmente, la Guardia Civil de Palencia, inició su investigación tras un robo con intimidación en el que el autor, que iba totalmente cubierto y encapuchado, utilizó un arma de similares características para sustraer la recaudación en metálico, de una farmacia de la localidad de Magaz de Pisuerga.

Los investigadores se percataron de que se podía tratar del mismo autor, por lo que comenzaron un trabajo conjunto que propició llevar a cabo este miércoles dos entradas y registros en inmuebles de las localidades de Palencia y Grijota, donde fueron recuperados gran parte de los efectos sustraídos en las viviendas de Valladolid, así como la ropa y calzado con la que ocultó su identidad en el robo de la farmacia.

El detenido ha sido presentado este jueves en el Tribunal de Instancia número 1 de Palencia, donde el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. Se ha dado cuenta igualmente al Tribunal de Instancia número 3 de Valladolid respecto a los delitos que correspondían por su demarcación.