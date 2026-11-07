A prisión un hombre tras ser detenido por cinco robos con fuerza en establecimientos hosteleros de Valladolid

Sucesos.- Desarticulan una organización criminal que ejecutaba secuestros y que torturó a un español en Bélgica - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el inmediato ingreso en prisión de un hombre detenido como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza en establecimientos hosteleros de Valladolid.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre a raíz de varias denuncias presentadas por responsables de distintos bares, en los que se habían producido accesos ilegítimos durante la madrugada.

En todos los casos, los autores actuaban sobre máquinas recreativas y de apuestas con la finalidad de apoderarse de la recaudación almacenada en su interior, llegando también en alguno de los hechos a sustraer dinero procedente de la caja registradora.

El primero de los robos investigados se produjo durante la madrugada del 18 de septiembre, han detallado fuentes municiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El autor habría accedido al interior del establecimiento tras forzar una ventana y días después, en la madrugada del 23 de septiembre, se registró un hecho de similares características en otro establecimiento hostelero.

En esta ocasión, el acceso se produjo tras fracturar el cristal de una puerta corredera utilizando una maza o herramienta similar. La tercera actuación delictiva tuvo lugar el 5 de octubre.

La activación de la alarma alertó de la fractura de una ventana y la presencia de varias personas en el interior del local y el 17 de octubre se produjo un nuevo robo en otro bar de la ciudad.

Para acceder al establecimiento, los autores rompieron completamente el cristal de la puerta utilizando dos adoquines.

Finalmente, la madrugada del 4 de noviembre los autores fracturaron una ventana de un bar con una maza u objeto similar para acceder al interior.

El análisis de las denuncias, las inspecciones técnico-policiales y el resto de las gestiones de investigación practicadas permitieron a los agentes encargados de la investigación, constatar la existencia de elementos comunes en los distintos robos investigado se identificar a un varón como presunto responsable de estos cinco hechos.

Como resultado de la investigación, la madrugada del pasado 4 de noviembre los agentes de Policía Nacional localizaron y detuvieron al sospechoso, al que se le imputan cinco delitos de robo con fuerza.

La investigación permanece abierta para localizar otros posibles autores y no se descarta su posible implicación en otros hechos de características similares.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión