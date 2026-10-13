A prisión un hombre por varios robos con violencia a mujeres, uno de ellos mediante el método del 'mataleón'

SALAMANCA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para un hombre de 30 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, detenido como presunto autor de varios robos con violencia en Salamanca, que tuvieron como víctimas a mujeres que regresaban de madrugada a sus domicilios, uno de ellos cometido mediante el método del 'mataleón'.

Según ha informado la Policía Nacional en un comnunicado, los hechos investigados tuvieron lugar durante la madrugada, cuando dos mujeres que regresaban a sus domicilios fueron abordadas en los accesos a sus respectivos edificios.

En uno de los casos, el autor habría sustraído por la fuerza el bolso de la víctima. En el otro, el agresor abordó a una mujer y la estranguló por detrás mediante el método conocido como 'mataleón', hasta hacerle perder el conocimiento.

Como consecuencia de la agresión, la víctima cayó al suelo y sufrió lesiones. El autor aprovechó que se encontraba inconsciente para sustraerle sus pertenencias y abandonar el lugar.

Las diligencias de investigación practicadas por los agentes policiales permitieron relacionar al ahora detenido con ambos hechos, por los que fue arrestado como presunto autor.

El detenido, que cuenta con antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y agresión sexual, fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad judicial quien decretó su ingreso en prisión.

Se continuan las gestiones de investigación tendentes a determinar su posible participación en otros hechos de esta naturaleza ya denunciados con anterioridad.