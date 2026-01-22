A prisión por incumplir dos órdenes de alejamiento de la casa donde fue sorprendida robando dos días antes

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid este miércoles a una mujer, que se encuentra ya en prisión, como presunta autora de sendos delitos de quebrantamiento de sendas órdenes de prohibición de acercamiento a una vivienda donde había sido sorprendida robando dos días antes, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La mujer fue sorprendida el lunes en el interior de una vivienda unifamiliar, escondida en un cuarto trastero de la planta baja con una pata de cabra y habiéndose apropiado de un anillo propiedad de la dueña de la vivienda. También se le habían intervenido varias sustancias estupefacientes y había sido puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de un delito de robo con fuerza y otro de tráfico de drogas.

La detenida pasó a disposición el martes a las 12.15 horas y, tras ser puesta en libertad, horas después se desplazó nuevamente a la casa donde había sido sorprendida robando. El dueño de la vivienda llamó a la Sala CIMACC 091 requiriendo presencia policial.

Al lugar acudió una pareja de agentes de la Policía Nacional a bordo de motocicletas rotuladas y allí fueron informados por el dueño del inmueble de que había visto a una mujer merodeando y que era muy parecida a la detenida el día anterior. También había había oído ruidos en el interior de una caseta de calderas que había en el jardín de la vivienda unifamiliar.

Los agentes se acercaron a la caseta y observaron que la puerta estaba abierta y alguien la había asegurado desde el interior mediante un cable. Fue entonces cuando los policías vieron en el interior de la caseta a la mujer que había sido detenida el día antes.

Los funcionarios conminaron a la delincuente a que abriera la puerta y cuando ella cedió, vieron que había sacado de la parte trasera una caja de herramientas que contenía un martillo neumático con ánimo de apropiarse de ello, motivo por el cual fue detenida como presunta autora de un delito de robo con fuerza y fue trasladada a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia.

A la Comisaría Provincial se desplazó el dueño de la vivienda para denunciar los hechos, encontrándose en un gran estado de nerviosismo y miedo al haber sido su casa vulnerada dos días seguidos por la misma persona.

TRES DETENCIONES EN TRES DÍAS

Una vez finalizado el atestado policial, la detenida pasó nuevamente a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con una orden de alejamiento del domicilio de las víctimas de al menos 300 metros, como medida cautelar. Sin embargo, unas horas después la mujer fue detenida por tercera vez en la calle del domicilio de las víctimas, a unos 100 metros del mismo, por una dotación de la Policía Nacional de agentes de paisano, quienes se habían desplazado a las inmediaciones en previsión de que la joven pudiera hacer acto de presencia.

Esta joven protagonizó una intervención policial en la que fue detenida el pasado día 3 de diciembre, como presunta autora de un delito de amenazas graves, al amenazar de muerte a su casera con un cuchillo de grandes dimensiones. La joven, que presenta comportamientos que no se ajustan a los parámetros habituales de las personas que delinquen en robos con fuerza, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, que en esta ocasión ha decretado su inmediato ingreso en prisión.