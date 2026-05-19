Prisión provisional, comunicada y sin fianza para la presunta homicida de su pareja en Salamanca

Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 19 mayo 2026 22:00
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   SALAMANCA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

   La plaza 4 de la Seccion de Instrucción del Tribunal de Instancia de Salamanca ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para la mujer de 44 años detenida por la muerte de su pareja.

   La causa está abierta por un delito de homicidio, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia a Europa Press.

   La mujer fue detenida este lunes tras acuchillar mortalmente a un varón, que era su pareja sentimental, en un domicilio situado en la calle Petunias de la capital salmantina.

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