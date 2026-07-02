Prisión provisional sin fianza para el detenido por la muerte de una mujer en Camponaraya (León)

PONFERRADA (LEÓN), 2 (EUROPA PRESS)

La plaza 3 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada (León) ha ordenado la prisión provisional, comunicada, sin fianza para el hombre detenido por la muerte de una mujer en Camponaraya (León).

La causa se encuentra abierta por asesinato y no constan antecedentes de violencia policiales ni judiciales entre el detenido y la víctima, según fuentes judiciales, que han señalado que tampoco consta que fueran pareja. De esta forma, la causa no pasará a Violencia sobre la Mujer.

El suceso se produjo a última hora del pasado martes día 30, cuando el varón, de 64 años, fue detenido en una vivienda del municipio berciano de Camponaraya como presunto autor de la muerte de una mujer de 38 años, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en el mismo domicilio. Los servicios de emergencia recibieron una llamada que alertaba del suceso, pero cuando llegaron los efectivos de la Guardia Civil al lugar de los hechos la víctima ya había fallecido.