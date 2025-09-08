A prisión tras robar a una mujer en Valladolid, tragarse una cadena que la quitó y retenerle los ciudadanos

El individuo agarró por el cuello y tiró al suelo a la víctima, que precisó traslado a un centro hospitalario

Un varón ha ingresado en prisión como presunto autor del robo violento a una mujer de 74 años, a la que asaltó en un portal, tiró al suelo y trató de llevarse sus joyas, entre ellas una cadena de oro que se tragó, tras lo que vecinos y transeúntes le retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Los hechos se produjeron en torno a las 10.10 horas del sábado, 6 de septiembre, cuando se avisó a la Policía Nacional de un posible robo que se estaba produciendo en ese momento, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A la llegada de los agentes, encontraron a un grupo de ciudadanos que retenían al presunto autor del robo en el exterior de un portal, mientras en el interior se hallaba la víctima en estado de gran agitación.

Según el testimonio de la mujer, el agresor accedió al portal justo detrás de ella, la sujetó violentamente por el cuello y la arrojó al suelo, intentando arrancarle dos cadenas de oro, unos pendientes y un reloj.

La víctima comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a vecinos y transeúntes, quienes intervinieron para auxiliarla y retener al agresor hasta la llegada de los agentes, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Durante el forcejeo, los objetos sustraídos quedaron esparcidos por el suelo, uno de los testigos logró extraer una de las cadenas de la boca del agresor y la otra fue ingerida por el agresor.

OBJETOS RECUPERADOS

Así, los agentes localizaron en el lugar una cadena fracturada con colgante, un reloj y dos pendientes de oro, que fueron recogidos en calidad de depósito judicial.

La mujer fue trasladada al Hospital Clínico de Valladolid debido a lesiones en una pierna y dolores en cuello y espalda, mientras que el detenido fue conducido al Centro de Salud Pilarica para ser examinado por la posible ingestión de la cadena.

En el exterior del centro, comenzó a provocarse el vómito y finalmente expulsó la cadena de oro en presencia de los agentes, quienes la recuperaron.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia, trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.