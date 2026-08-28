A prisión por robar un quiosco en Salamanca y ser arrestado en seis ocasiones durante el último mes

SALAMANCA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Judicial ha decretado el en prisión de un hombre que ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un quiosco de Salamanca al que le constan hasta seis arrestos durante el último mes.

El detenido es un delincuente habitual conocido por los agentes y ha sido arrestado en seis ocasiones durante el último mes por su presunta participación en diferentes hechos delictivos, la mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio, tres de ellas en los últimos tres días y trece en lo que va de año, por lo que, una vez finalizados los trámites documentales, el detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

El detenido fue sorprendido durante la madrugada mientras manipulaba la ventana de un quiosco y extraía objetos de su interior, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación se inició cuando los agentes, que realizaban labores de prevención de la delincuencia, observaron a un individuo agachado junto a una de las ventanas del establecimiento, con las manos introducidas entre los barrotes de protección mientras extraía diversos objetos.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo cesó en su actividad, y ha sido inmediatamente identificado y registrado.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversos efectos que había extraído del establecimiento, así como un gorro al que se habían practicado dos orificios para utilizarlo como pasamontañas.

Los agentes comprobaron posteriormente que el sistema de cierre de la ventana presentaba claros signos de haber sido forzado y había quedado inutilizado.

Ante los indicios existentes, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.