A prisión por robar la tarjeta de crédito a un párroco de Salamanca y realizar varias compras

SALAMANCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Justicia ha decretado el ingreso en prisión de un hombre detenido por el robo de la tarjeta de crédito de un párroco de Salamanca, con la que, posteriormente, realizó varias compras en la ciudad.

La actuación policial se inició el pasado día 19 de septiembre, después de tenerse conocimiento en dependencias policiales de una denuncia en la que la víctima, un párroco de una iglesia de la zona centro de Salamanca, indicaba que en las dependencias de su templo se había hurtado su cartera.

El perjudicado manifestó que una persona aprovechó que estaba ocupado en sus quehaceres y que el templo se encontraba vacío, para acceder a la sacristía y sustraer su cartera, que se encontraba en el interior de una mochila, según ha informado la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

El denunciante explicó que se dio cuenta de lo ocurrido al recibir en su teléfono móvil un aviso de su banca online, en la que le daban cuenta de varios cargos realizados en dos comercios.

Además, el denunciante facilitó a los agentes la descripción de una persona habitual de la puerta del templo, con el que ya había tenido diversos desencuentros a lo largo del tiempo.

Con toda la información recibida, los agentes realizaron diversas gestiones que dieron como fruto la identificación, localización y detención de un hombre por un delito de hurto y otro delito de estafa. A esta persona le constan varias detenciones por hechos delictivos similares a los descritos.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se informó de los hechos al juzgado en funciones de guardia de Salamanca. Tras pasar a su disposición, el titular del juzgado ha decretado el ingreso en prisión del autor de los hechos.