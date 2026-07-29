En prisión por un robo con violencia e intimidación en Valladolid una hora después de ser puesto en libertad

Imagen de archivo de un furgón policial - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y lesiones a un joven que estaba sentado en un banco en la calle Cerrada al que dio un puñetazo por el que tuvo que ser atendido en Hospital Clínico Universitario y sustrajo su cartera que contenía documentación personal, varias tarjetas y 200 euros en efectivo.

La Policía Nacional ha informado además de que el hombre, que ha entrado en prisión, cometió ese robo "apenas una hora después" de haber sido puesto en libertad.

Los hechos se remontan a las 13.00 horas del pasado 11 de julio cuando un joven que estaba sentado en un banco en la calle Cerrada entabló conversación con un individuo que al despedirse "y en un gesto aparentemente amistoso" le dio la mano, momento en el que le agarró con fuerza y le propinó un fuerte puñetazo que dejó a la víctima "completamente aturdida", hecho que aprovechó para llevarse la cartera y emprender la huída.

Los agentes iniciaron las gestiones que lograron la plena identificación del autor de los hechos que localizado a las 19.30 horas del lunes 27 de julio en la Avenida de Segovia, donde fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y lesiones, al haber empleado una agresión física para cometer el robo --la víctima fue diagnosticada de una contusión en hemicara derecha--.

La Policía Nacional ha informado de que el hombre había sido arrestado en la madrugada del mismo 11 de julio por una reclamación policial en vigor como presunto autor de otro robo con violencia cometido días antes en las inmediaciones de la Playa de las Moreras, donde habría utilizado un punzón para exigir a la víctima la entrega de dinero.

El hombre había pasado a disposición judicial por esos hechos en la mañana del día 11 y fue puesto en libertad a las 11.55 horas. Las mismas fuentes han precisado que el individuo acumulaba antecedentes por delitos de menor gravedad, principalmente hurtos, y han explicado que en fechas recientes habría incrementado la violencia empleada a través de objetos peligrosos -como el punzón- o con agresiones físicas, como en el puñetazo al joven de la calle Cerrada.

Por último, el detenido después de haber sido custodiado en dependencias policiales durante la tramitación del atestado fue puesto a disposición judicial que decretó su inmediato ingreso en prisión.