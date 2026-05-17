A prisión tras ser detenido en Valladolid con 107 gramos de cocaína que tendría un valor de 12.000 euros

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por herir con un cuchillo a su padre, en silla de ruedas, y robarle 1.500 euros - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha entrado en prisión tras haber sido detenido en la barriada del 29 de Octubre de Valladolid en posesión de 107 gramos de cocaína que habría alcanzado un valor en el mercado ilícito de 12.031,22 euros, ha informado este domingo la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes 15 de mayo cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional que realizaba un despliegue en la barriada del 29 de Octubre para la prevención de delitos graves observó que un hombre salía desde un inmueble a la calle en una zona en la que es habitual el tránsito de toxicómanos.

Según han explicado las mismas fuentes, los policías dieron el alto al individuo para proceder a su identificación "por si tuviera alguna requisitoria judicial o policial en vigor". El hombre dio "evidentes síntomas de nerviosismo" y se mostró "muy intranquilo" por su identificación.

Ante la sospecha de que llevara algo oculto entre sus ropas, los policías procedieron a realizar un registro de sus pertenencias que permitió localizar en su pantalón un paquete que contenía una sustancia en polvo blanca que el hombre reconoció como cocaína.

Dada la cantidad los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención del hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias policiales. Una vez en la Comisaría de distrito de Valladolid-Delicias, se practicó el drogo test a la sustancia intervenida que positivo como cocaína con un peso de 107 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026 la droga hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 12.031,22 euros.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido a quien le constan tres antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su ingreso en prisión.