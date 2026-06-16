A prisión en Valladolid un falso promotor de viviendas por captar clientes sin tener terreno ni proyecto real

Archivo - Sucesos.- Detenida una mujer por robar joyas y un móvil a ancianos de una residencia de Valladolid en la que trabajaba - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, ya en prisión, como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro de estafa, tras detectarse un entramado mediante el cual habría ofertado una promoción ficticia de viviendas de futura construcción en un municipio de la provincia, captando a potenciales compradores y solicitando cantidades económicas en concepto de reserva sin disponer de los terrenos ni de proyecto real alguno.

La investigación se inició cuando un ciudadano informó a la Policía Nacional de que, al interesarse por una promoción de viviendas anunciada en una aplicación de internet, fue puesto en contacto con una inmobiliaria que le facilitó información del supuesto proyecto. Posteriormente, dos mujeres que actuaban como comerciales se reunieron con él para ofrecerle detalles adicionales, llegando incluso a mostrarle un plano de la zona para que eligiera la ubicación de la vivienda.

Ese mismo día, las dos comerciales contactaron nuevamente con el interesado para advertirle de que no realizara ningún pago, al sospechar de que la promoción pudiera tratarse de una estafa. Manifestaron además que no tenían clara la identidad del individuo que se presentaba como arquitecto y promotor, con quien tenían concertada una reunión esa misma tarde.

Ante estos hechos y alertados los agentes de Policía Nacional, éstos se desplazaron al lugar para comprobar la veracidad de la información y la identidad del supuesto promotor. En el punto de encuentro, los funcionarios localizaron a un varón reunido con las dos mujeres. Al proceder a su identificación, observaron que la fisonomía del portador no coincidía con la fotografía del documento presentado, lo que generó dudas razonables sobre su autenticidad.

Antes de ser trasladado al vehículo policial para su plena identificación en dependencias policiales, el individuo manifestó voluntariamente que el documento pertenecía a su hermano y que podría tener procedimientos judiciales pendientes. En ese momento fue informado de su detención por un delito de falsedad documental.

Una vez en dependencias policiales, se confirmó su verdadera identidad, constatándose que tenía 16 requisitorias judiciales en vigor, dos de ellas de detención e ingreso en prisión.

Durante la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia presentada el 4 de mayo en Gijón. La denunciante relató que un hombre, haciéndose pasar por arquitecto y representante de un estudio de arquitectura, le ofreció a su inmobiliaria colaborar en la comercialización de unas supuestas parcelas con proyecto de construcción de viviendas en la provincia de Valladolid.

Tras iniciar las gestiones, la inmobiliaria comenzó a recibir llamadas de potenciales clientes, que eran derivados al ahora detenido, quien continuaba con las gestiones de reserva y venta. Posteriormente, la denunciante descubrió que el individuo estaba solicitando depósitos económicos a los clientes, que no eran entregados a los propietarios de las parcelas, sino a terceros. Además, el supuesto arquitecto no aportó documentación física en ningún momento y, al comprobar la dirección de la empresa que decía representar, se constató que en ese lugar solo existía un edificio en ruinas.

La estafa se habría articulado mediante la difusión de anuncios en internet a través de una inmobiliaria de Gijón, con el objetivo de captar a personas interesadas en adquirir viviendas inexistentes. El detenido solicitaba cantidades económicas en concepto de reserva, sin disponer de los terrenos ni de proyecto real, y sin intención de que las viviendas llegaran a construirse.

Asimismo, bajo la promesa de un atractivo puesto de trabajo, convenció a dos mujeres en Valladolid para actuar como comerciales, quienes trasladaban información, fotografías y planos a los potenciales compradores, desconociendo que el proyecto era ficticio.

Hasta el momento se ha acreditado un perjuicio económico a dos víctimas: 3.450 euros a un primer afectado y 1.000 euros a un segundo perjudicado. Los investigadores analizan documentación intervenida, incluyendo un listado de posibles afectados, por lo que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso inmediato en prisión.