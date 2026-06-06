A prisión un varón detenido por robar presuntamente en varios comercios en Ponferrada (León)

Escaparate de uno de los comercios atacados por el varón detenido en Ponferrada (León). - POLICÍA NACIONAL

PONFERRADA (LEÓN), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ponferrada (León) han detenido al presunto autor de varios robos con fuerza y daños cometidos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad, al tiempo que constaba sobre él una orden de alejamiento respecto de una de las víctimas afectadas por estos hechos. Por todo ello el juzgado competente ha decretado su ingreso en prisión.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos tuvieron lugar durante la noche del jueves al viernes, 4 y 5 de junio, cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia y seguridad ciudadana fueron comisionados por la Sala CIMACC-091 para dirigirse a la calle Obispo Osmundo, donde varios testigos habían alertado de la presencia de un individuo que, vestido con una prenda superior de color verde y una gorra roja, golpeaba los escaparates de varios comercios.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que una de las carnicerías presentaba importantes daños en uno de sus cristales, que se encontraba fracturado. Asimismo, localizaron desperfectos en el escaparate de otro establecimiento del mismo sector, donde existía un agujero compatible con el impacto de un objeto contundente.

Durante las gestiones realizadas en las inmediaciones, los agentes localizaron a un varón que coincidía plenamente con la descripción facilitada por los testigos. Junto a uno de los establecimientos fue intervenido un teléfono móvil que resultó pertenecer al ahora detenido.

Además, el sospechoso manifestó espontáneamente a los agentes que había arrojado el objeto utilizado para causar los daños entre unos setos de la plaza Sánchez Albornoz, lugar donde fue posteriormente localizado e intervenido para su análisis por parte de la Policía Científica.

La investigación permitió relacionar al arrestado con otros hechos similares ocurridos recientemente en la capital berciana, entre ellos los ataques sufridos por dos jamonerías y diversos establecimientos cárnicos de Ponferrada, todos ellos cometidos mediante un modus operandi semejante.

Asimismo, los agentes comprobaron que al detenido le constaba en vigor una orden de alejamiento respecto de una de las víctimas afectadas por estos hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El juzgado competente decretó su ingreso en prisión provisional.