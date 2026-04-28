Prisión para un varón por tráfico de drogas en León tras hallar más de dos kilos de cocaína en su vehículo

Hallados dos paquetes con dos kilogramos de cocaína en un vehículo durante un control preventivo en León. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado domingo día 26 a un varón como presunto autor de un delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de tráfico de drogas, por sustancia que causa grave daño a la salud, tras hallar más de dos kilogramos de cocaína en su vehículo.

Los hechos se produjeron durante un dispositivo operativo establecido en una vía de acceso a la ciudad de León. En el transcurso de los controles preventivos se procedió a la identificación de varios vehículos, uno de los cuales fue inspeccionado de forma minuciosa con el apoyo de un perro especializado en la detección de sustancias estupefacientes.

Durante la actuación los agentes localizaron en un habitáculo oculto dos paquetes sospechosos que, una vez sometidos a las correspondientes pruebas de detección, arrojaron resultado positivo en cocaína, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El peso total de la sustancia intervenida supera los dos kilogramos, cantidad considerada de notoria importancia, que podría haberse incrementado sustancialmente tras su posible mezcla con productos de corte habituales para su distribución ilícita.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de León, que decretó su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas.

De la investigación se ha hecho cargo la Unidad Orgánica de Policía Judicial de León, que mantiene abiertas varias líneas de trabajo para determinar la posible implicación de otras personas en los hechos, sin descartarse nuevas detenciones o registros en los próximos días.

En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), el Grupo Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de León y componentes del Subsector de Tráfico de León, dentro de los controles periódicos establecidos en la provincia.