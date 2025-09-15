ProBurgos impulsa el área de Industria con un programa internacional que favorezca el tejido de proximidad

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos), quiere dar un impulso a su área industrial sobre tres ejes estratégicos que comprenden la diplomacia industrial, las alianzas internacionales y el tejido de proximidad.

Así lo ha indicado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, quien ha presentado este lunes la programación del área de Industria para el último cuatrimestre de 2025 que se se alinea "con los objetivos de Burgos 2031" con estas premisas.

Entre las principales actividades destaca la visita de la Embajada de Australia los días 11 y 12 de noviembre con reuniones sectoriales y contactos con empresas y agentes de la ciudad.

En esta línea, el 11 de diciembre el Fórum Evolución acogerá el I Encuentro Internacional de Economía Colaborativa de Polígonos Industriales, organizado por ProBurgos junto a la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar y la Fundación Caja de Burgos.

El Ayuntamiento quiere avanzar en el ya consolidado ciclo 'Los jueves de la Industria'. La temporada incorpora además un bloque específico de "proveedores locales", en el que las empresas invitadas darán visibilidad al papel de "socios de Burgos y provincia en sus procesos productivos", ha informado Ballesteros.

Los encuentros abordarán sectores estratégicos como alimentación y bebidas, energías renovables, automoción, mecatrónica, plásticos, acero, textiles técnicos o soluciones eléctricas.

Desde su apertura en enero, Burgos Industria ha recibido más de 7.000 visitas de ciudadanía, profesionales y delegaciones; se ha consolidado como sede de programación pública, trabajo colaborativo y punto de encuentro para la agenda industrial de Burgos.

NOVEDADES

Entre las novedades de este cuatrimestre, Ballesteros ha informado de que se va a poner en marcha el programa piloto 'Jóvenes Industriales', dirigido a alumnado de 10 a 12 años.

La iniciativa reproducirá la dinámica de una fábrica mediante trabajo en equipo, fabricación de un producto vinculado a una empresa local y dinámicas de planta, tuteladas por profesionales en activo y personas jubiladas del sector.

Y el 30 de septiembre se celebrará la reunión del Grupo de Mantenimiento Industrial y un nuevo encuentro de la red 'LideraMdo', integrada por directivas del sector en colaboración con Polo positivo de Fundación Caja de Burgos, centrada en innovación, transformación tecnológica y liderazgo femenino.