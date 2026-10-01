Profesionales de 27 países participarán en el "reconocido y codiciado" Shooting Locations Marketplace de Valladolid

1121879.1.260.149.20261001141515 Juan Manuel Guimeráns (i), Blanca Jiménez, Alberto Alonso e Ignacio Sicilia. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 profesionales procedentes de 27 países de Europa, Asia, África y América participarán, el 14 y 15 de octubre, en el Shooting Locations Marketplace que organiza la Feria de Valladolid bajo un modelo "reconocido" tanto dentro como fuera del país y en el que "hay codazos" tanto para estar presente en él como para organizarlo.

"Tenemos un reto en los años próximos, que es conseguir que este evento se quede aquí. Es un evento muy exigente en cuanto a inversión. El 55 por ciento de los profesionales que vienen lo hacen del mercado americano y británico. Entonces, imaginaros lo que supone eso a nivel de costes logísticos. Pero este evento nació aquí con la intención de permanecer aquí a pesar de esas novias que nos está saliendo y de una forma cada vez más seria", ha resumido el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Alonso ha presentado la sexta edición de este certamen junto al director general de Turismo de la Junta, Ignacio Sicilia, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez y el presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, que ha subrayado que no hay evento del que reciba "más referencia" que este. "No es ninguna bilbainada", ha zanjado.

Shooting Locatins Marketplace se articula en torno a un programa de más de 1.500 entrevistas de trabajo entre territorios, film commissions y film offices, estudios y empresas de servicios auxiliares con localizadores y productoras que deciden sobre dónde se rodarán sus proyectos futuros y cuenta con un presupuesto que ronda los 350.000 euros.

"La rentabilidad para Feria de Valladolid, debo decir que tiende a cero, pero el valor está precisamente en que nos coloca en el mapa como un player, un jugador importante en lo que es la organización de eventos profesionales", ha reflexionado Alberto Alonso.

Entre las novedades de esta edición destacan la incorporación de nuevos territorios nacionales e internacionales: Turquía, Estocolmo, Roma-Lazio, la región de Véneto, Uruguay, Perú, Mallorca, Calvià, Teruel, Ávila, estudios y empresas de servicios auxiliares de España y Marruecos, además de una importante presencia de destinos portugueses. Con ello, se amplía el abanico de opciones que encontrarán los localizadores y productores en busca de posibles escenarios para futuros proyectos.

"Contaremos con profesionales que han trabajado en rodajes como, por ejemplo, Juego de Tronos, El Diablo se viste de Prada, Walking Dead, Los Juegos de Hambre o, hablando de España, Machos Alfa. Pero además habrá representantes de Marvel, Netflix, Paramount, HBO, Universal, Amazon, Apple TV, 20th Century Fox, Disney... Tendremos profesionales de todas estas empresas que van a venir aquí precisamente a intentar dejarse seducir por nuestra ciudad y por nuestra Comunidad y, por nuestra parte, a exprimirles para que salgan de aquí con una buena cartera de contactos", ha añadido.

De ahí que haya insistido en que este modelo es un "proyecto reconocido y valorado por los profesionales, con un gran bagaje a sus espaldas y proyección de futuro" al ser un evento "eficaz" para sus actores.

Por su parte, el presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, ha señalado que el "crecimiento la dimensión internacional" de esta feria hace que "haya codazos" por estar presente en ella y que su organización sea "codiciada" tanto en el país como fuera de él. "Para Spain Film Commission es además una oportunidad extraordinaria para proyectar la capacidad de nuestra red y seguir conectando España con profesionales y mercados de todo el mundo", ha añadido.

Durante su intervención, ha encuadrado su "éxito y atractivo" en dos motivos, en que es el "más rentable" para los que participan en él y porque la "suma de las colaboraciones" entre las instituciones hacen es clave para que funcione, por lo que ahora el reto está en su "sostenibilidad".

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, ha valorado la participación de la Junta para promover la Comunidad como destino de rodajes y apoyar a las empresas y profesionales del sector. "La cifra de rodajes en 2025 consolida el posicionamiento de Castilla y León como destino de localizaciones cinematográficas y proyectos audiovisuales y desde la Junta somos conscientes de la importancia de la promoción de nuestra Comunidad para atraer a productoras de cualquier parte del mundo".

Sicilia ha apostillado que el turismo de pantalla "atrae visitantes durante todo el año". "Además, es un turismo de calidad, motivado por la curiosidad cultural y el respeto hacia el destino", ha añadido.

Por último, Blanca Jiménez ha mostrado su satisfacción porque, en sus palabras, el "evento más importante de localizaciones del mundo" se celebre en Valladolid. "Y ese sentimiento de identidad a través de un sector como este y con un trabajo tan grande por parte de las entidades que están hoy representadas es algo que tiene que seguir calando en el tiempo y que estoy segura que entre todos no solo conseguiremos que se quede aquí el evento, sino que hagamos que cada año sea más grande, más atractivo y tenga mejores retornos para la ciudad y el territorio", ha afirmado.

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS

Las conferencias y mesas redondas de Shooting Locations Marketplace abordarán cuestiones como la nueva estrategia audiovisual europea, el análisis de los incentivos fiscales aplicados en diferentes lugares del mundo o cómo la geopolítica o las crisis climáticas obligan a buscar alternativas a un plan de rodaje.

'Objetivo: encontrar el siguiente escenario' es el título de estas sesiones en las que se hablará de cómo la capacidad de adaptación se convierte en un elemento estratégico a la hora de posicionarse como destino de rodajes o la necesidad de ofrecer alternativas viables para garantizar la continuidad de los proyectos sin comprometer calendarios ni presupuestos y, por supuesto, dar respuesta a las necesidades creativas, técnicas y logísticas del proyecto.

Shooting Locations Marketplace continuará más allá del recinto de Feria de Valladolid con los viajes de familiarización a escenarios de rodaje de países como Portugal, Turquía, Suecia, Noruega, Estonia, Canarias y Castilla y León para que localizadores y productores conozcan en directo las opciones de rodaje de esos territorios.

Shooting Locations Marketplace mantiene acuerdos de colaboración con las asociaciones profesionales más importantes del sector: Location Managers Guild International (LMGI), European Film Commissions Network (EUFCN), The European Producers Club (EPC), Crew United, European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE); medios de comunicación especializados e instituciones públicas.