Profesionales de Área de CyL exigen una regulación "digna"

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Profesionales de Área de Castilla y León (Ameacyl) han reivindicado este jueves una "regulación digna y efectiva" que concrete sus condiciones laborales y dejar de ser así "un chollo" para la Consejería de Sanidad.

Medio centenar de profesionales, que se dedican a la Atención Continuada, se ha concentrado en la sede del departamento que dirige Alejandro Vázquez para protestar contra lo que consideran el "desinterés" de la Junta por regular la situación de una figura que se creó en 2007.

"Llevamos con regulaciones mínimas y normas de escritorio que no han llegado a ser órdenes y regulación propia desde 2007 hasta ahora, salvo una regulación del 2020 que el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo. Entonces, seguimos en las mismas condiciones que hace años, lo que además dificulta que haya profesionales en Castilla y León para atender a nuestros pacientes", ha explicado el miembro de Ameacyl, Rafael Molinero.

Molinero ha incidido en que su primera reivindicación es una "regulación efectiva" que les permita "conciliar", ya que ahora mismo "desconocen" cuáles son sus calendarios laborales. "Así funcionamos, la conciliación de la vida personal y laboral es bastante complicada con la tesitura en la que estamos hoy", ha añadido para explicar que esta situación afecta a un millar de profesionales que desempeñan, en sus palabras, un puesto "muy poco atractivo" ya que la propia Consejería lo considera como "zona de paso".

En este punto, el presidente del sector de Sanidad de CSIF, Enrique Vega, considera que este colectivo ha sido "maltratado tradicionalmente" por la Consejería. "No tienen conciliación porque están constantemente pendientes de cambios en sus calendarios, de guardias que no tienen previstas si les surgen y tienen que cubrirlas. Un colectivo que está siendo utilizado de chicos para todo porque no sólo cubren sus calendarios sino que cubren ausencias, consultas que no se pueden cubrir de otra manera; cubren todo lo que les piden y además es una mano de obra barata porque no se les paga la jornada completa sino que se les paga por las horas que hacen, entonces para la consejería digamos que son un poquito chollo", ha resumido.

Desde la Junta, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García-Cruces Méndez, ha asegurado que el departamento es "sensible" a los planteamientos de este colectivo con el que se ha reunido después de la concentración.

Así, ha indicado que "todas las puertas están abiertas", para reafirmar que son partidarios de "mantener a los profesionales con la mejor situación desde el punto de vista laboral". En este sentido, ha indicado que todas estas propuestas las están enfocando "de la manera reglamentaria" que se les exige, en la Mesa Sectorial.

"Es un foro en el que queremos culminar una negociación y, por nuestra parte, estamos abiertos a todo tipo de propuestas y, por supuesto, ya tenemos aspectos avanzados. E insisto que nuestra actitud es de máxima colaboración y de negociación, porque creemos que es nuestro", ha concluido.