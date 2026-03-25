Una profesora de la ULE, clasificada para la final del concurso de monólogos científicos 'Solo de Ciencia'

La investigadora y docente de la Universidad de León Sarah Panera Martínez (tercera por la izquierda) ha sido una de las finalistas del certamen de monólogos científicos 'Solo de Ciencia'. - ULE

LEÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sarah Panera Martínez, investigadora y docente de la Universidad de León (ULE), ha sido seleccionada para la final del certamen de monólogos científicos 'Solo de Ciencia', organizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la divulgación científica en español y Sarah es uno de los ocho finalistas que competirán en la final nacional. La semifinal tuvo lugar el pasado día 13 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña y el monólogo que ha llevado a la profesora de la ULE a la final se titula 'Madre de simbiontes'.

El jurado estuvo integrado por figuras referentes del ámbito científico y divulgativo como María Mayán, Marcos Pérez y Tamara Pazos. La final nacional se celebrará en Madrid el próximo mes de junio y el ganador representará a España en la final iberoamericana, que se llevará a cabo el 28 de noviembre de 2026 en San José (Costa Rica), según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El certamen 'Solo de Ciencia' ha logrado, en sus cuatro ediciones, involucrar a más de 40 jóvenes científicos en la comunicación de sus investigaciones. Sarah, con su clasificación para la final, no solo pone en valor el talento científico de los docentes de la ULE, sino que también demuestra el compromiso de la Institución académica con la divulgación científica de calidad y accesible para toda la sociedad.

INVESTIGADORA CON SÓLIDA FORMACIÓN

Sarah Panera (Ávila, 1995) completó sus estudios de grado en Biología en la ULE y amplió después su formación con un máster en Biotecnología y otros dos en Bioinformática y Formación del Profesorado.

Doctora en Ciencias Veterinarias y de los Alimentos, actualmente ejerce como docente en la ULE y en la Universidad Internacional de La Rioja. Su línea de investigación se ha centrado en el estudio de las bacterias resistentes a los antibióticos en la cadena de producción avícola, con publicaciones en revistas científicas como 'Food Control', 'International Journal of Food Microbiology', 'Foods', 'Antibiotics' y 'Microorganisms'.

Además, compagina su labor investigadora con la docencia en áreas como Nutrición y Microbiota, mientras amplía su formación con un segundo doctorado en Innovación Educativa en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima). En el ámbito de la divulgación científica, Sarah ha destacado por su habilidad para acercar la ciencia al público general a través del humor.