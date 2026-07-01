El programa 'Aventura y Naturaleza' de la Diputación de León oferta 2.270 plazas para actividades de turismo activo

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León, a través del área de Juventud y Deporte que dirige la diputada Patricia Martínez, pone en marcha una nueva edición del programa 'Aventura y Naturaleza', que cuenta con 2.270 plazas para actividades de turismo activo.

La iniciativa tiene como principal objetivo ofrecer actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural dirigidas a niños, niñas y jóvenes de la provincia de entre ocho y 35 años.

El programa cuenta con un presupuesto total de 107.503 euros, de los que la Institución provincial aporta 84.803 euros, mientras que los 22.700 euros restantes corresponden a los ingresos previstos por las cuotas de participación, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

La convocatoria oferta 2.270 plazas distribuidas en 22 actividades que se desarrollarán entre los meses de julio y noviembre. El plazo de inscripción comienza este miércoles y se prolongará hasta el 5 de julio para las personas empadronadas en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. A partir del 6 de julio las plazas que permanezcan vacantes podrán ser solicitadas por cualquier residente en la provincia hasta completar la oferta.

La programación incluye propuestas para todos los niveles y edades, entre ellas láser tag, paintball y tiro con arco; parques multiaventura; piragüismo y paddle surf; rafting; barranquismo; espeleología; vías ferratas; hidrospeed o rutas en bicicleta eléctrica. Las actividades se desarrollarán en diferentes enclaves de la provincia, como San Andrés de Montejos, Valencia de Don Juan, Almanza, Sabero, Riaño, Villablino, Caldas de Luna, Cistierna, Boñar, La Robla o la Cueva de Valporquero.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma telemática, a través de www.juventudleon.com, donde puede consultarse toda la información relativa a plazos, disponibilidad de plazas y requisitos.

Cada participante podrá adquirir un máximo de diez bonos, sin repetir actividad, con una cuota de diez euros por cada una de ellas que incluye la información previa, la asistencia de monitores especializados, el material técnico, los equipos de protección y los seguros de responsabilidad civil y accidentes.

Será la empresa adjudicataria la que se ponga en contacto mediante correo electrónico con el usuario para ofertarle las fechas concretas para llevar a cabo la actividad, entre las que deberá elegir. Con este programa la Diputación de León pretende facilitar el acceso de la juventud a actividades de ocio en el medio natural, promover el conocimiento de los espacios naturales de la provincia como destinos de interés turístico, fomentar la educación ambiental y contribuir al impulso de la actividad económica vinculada al sector del turismo activo y del tiempo libre.