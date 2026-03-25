El programa de Circuitos Escénicos de CyL ofrecerá este año 59 representaciones en nueve municipios de Palencia

Resentación del programa de Circuitos Escénicos en Palencia. - JCYL

PALENCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de Circuitos Escénicos de Castilla y León ofrecerá este año un total de 59 representaciones de diferentes disciplinas artísticas en nueve localidades palentinas entre las que se prevé superar los más de 7.500 espectadores que asistieron el pasado año.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha destacado que con este proyecto se busca favorecer el acceso de los ciudadanos a las artes, dinamizar los pueblos y contribuir al desarrollo económico de todos los agentes implicados en esta apuesta cultural.

Así lo expresado durante la presentación de la programación en la que ha estado acompañado de los alcaldes y concejales de los municipios participantes.

Rubio ha insistido en el compromiso de la Junta de Castilla y León con el medio rural y ha agradecido a todas las personas que hacen posible esta iniciativa, en especial a los programadores y "por la importante labor que realizan para que los espectáculos lleguen a los diferentes municipios de la provincia", ha apuntado.

El programa de Circuitos Escénicos persigue, entre otros objetivos, facilitar a los ciudadanos el disfrute de las representaciones de mayor calidad artística y técnica, fomentando su formación en las distintas disciplinas artísticas y acercando al medio rural una oferta diversa de espectáculos culturales de calidad.

PROGRAMACIÓN

En la provincia de Palencia, durante 2026 se desarrollará un total de 59 representaciones, de las cuales 37 serán de compañías de Castilla y León y 22 procedentes de fuera de la Comunidad, con lo que se pretende fortalecer la economía de los agentes culturales locales.

Las nueve localidades que participarán en esta nueva edición son Ampudia, Astudillo, Baltanás, Barruelo de Santullán, Cervera de Pisuerga, Paredes de Nava, Torquemada, Villamuriel de Cerrato y Villaviudas.

La programación contará con un presupuesto total de 82.542 euros, de los cuales 37.800 euros serán aportados por la Junta de Castilla y León y 44.742 euros por las entidades locales participantes.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desarrolla el programa Circuitos Escénicos, un sistema de colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales que permite la programación y desarrollo de espectáculos de artes escénicas y musicales. Este modelo se articula a través de convenios suscritos entre la Consejería y las entidades adheridas.

Las localidades participantes deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la normativa correspondiente, entre ellos contar con una población de al menos 1.000 habitantes y disponer de un espacio escénico adecuado. La programación, que abarca teatro, música, espectáculos infantiles, circo, danza y otras disciplinas, se desarrolla durante todos los meses del año.