El programa CyL Digital recibe un premio nacional por impulsar la formación tecnológica en el medio rural

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha recibido el galardón a la 'Labor de Divulgación y Difusión de las TIC' en los premios AUTELSI 2026 por el programa 'CyL Digital Rural: Impulsando las competencias digitales en las zonas rurales', cuyo objetivo consiste en "reducir la brecha digital y acercar las nuevas tecnologías a toda la población, independientemente de dónde resida".

Este reconocimiento posiciona a la Comunidad como "referente nacional en el impulso de una digitalización inclusiva" al tratarse de una iniciativa diseñada para "las personas y para el territorio, especialmente en el medio rural".

CyL Digital Rural constituye la respuesta de la Junta al reto de la brecha digital mediante un modelo que garantiza que "ningún ciudadano quede atrás por vivir en un municipio pequeño o alejado de los grandes núcleos urbanos", tal y como ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

En la actualidad, el programa dispone de 347 centros asociados rurales repartidos por las nueve provincias de la Comunidad junto con más de 2.000 ordenadores portátiles cedidos a estos espacios, lo que "permite llevar formación y apoyo tecnológico a prácticamente cualquier punto".

Esta red se complementa con cinco aulas móviles que trasladan la formación a localidades sin recursos permanentes, por lo que se "refuerza la igualdad de oportunidades y se garantiza que la tecnología alcance todos los rincones del territorio".

En concreto, los premios AUTELSI reconocen las mejores iniciativas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en España, de manera que el galardón concedido respalda un modelo que apuesta por una "digitalización útil, inclusiva y sin barreras territoriales" y "consolida a Castilla y León como una comunidad líder en la extensión de la sociedad de la información".