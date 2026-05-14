El Programa del Empleo Agrario destina 1,1 millones a la comarca Medina (Valladolid) y creará 164 puestos

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, preside la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Fomento del Empleo Agrario distribuirá cerca de 1,1 millones de euros en los 27 pueblos de la comarca de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, y permitirá crear 164 puestos de trabajo en los meses en los que el campo no lo da.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo lunes, 18 de mayo, y finalizará el 5 de junio y los municipios incluidos deben tramitar sus solicitudes en la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal -SEPE-.

El programa subvenciona los costes salariales y de cotización empresarial de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, contratados por las corporaciones locales. Estas contrataciones se deben destinar a proyectos de interés general y social, competencia de las corporaciones locales y ejecutados en régimen de administración directa o en régimen de adjudicación, como limpieza de calles, poda de árboles, reposición de bordillos y aceras en mal estado, bacheo general de pavimentaciones, limpieza y acondicionamiento de edificios municipales, adecuación de instalaciones de riego, regeneración de jardines.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha presidido este jueves la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario que ha determinado la distribución de los 1.081.760 euros para 2026 entre los 27 municipios.

La mayor cantidad llegará a Fresno el Viejo, con 171.498 euros para la contratación de 26 personas, seguida de Alaejos y Nava del Rey, con 105.537 euros cada una y 16 personas contratadas en cada localidad, con el resto de las localidades por debajo de los 100.000 euros: Carpio (85.749 euros y 13 contratos), Ataquines y Castronuño (65.961 euros y diez contratos en cada caso), entre otros.

Jacinto Canales ha destacado la importancia de este programa que se mantiene en el tiempo, desde que en 1997 sustituyera al antiguo Plan de Empleo Rural -PER- para llegar a otros territorios más allá de Andalucía y Extremadura, donde el Plan funcionaba desde 1986".

"Así llegó a nuestra Comunidad y a la comarca de Medina del Campo, donde funciona cada año, con beneficio indiscutible tanto para los 164 temporeros, que pueden contar con un empleo sin salir del medio rural donde residen esos meses en los que el campo no da trabajo, como para los municipios, que sacan adelante obras de interés general, mejoras urbanísticas o dotacionales gracias a este programa", ha significado el subdelegado.

Jacinto Canales ha aseverado que esta sinergia contribuye "sin duda a fijar población en las zonas rurales, cosa que es necesaria y urgente para esta tierra".