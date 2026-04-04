Un programa de la Junta convierte a pacientes con EPOC en instructores de otras personas con la misma patología

Archivo - Participantes en el Programa de Paciente Activo en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) de la Junta. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León avanza en la implantación del Programa de Paciente Activo en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) que forma a estos pacientes para convertirlos en instructores de otros con la misma patología, lo que sitúa al paciente como "protagonista" en la gestión de su salud.

La iniciativa, ya presente en varias áreas sanitarias de la Comunidad, alcanza ahora una nueva fase con la participación directa de los propios pacientes, que, tras completar su formación, asumen el rol de instructores de otras personas con EPOC.

El programa, que se estructura en tres fases, comienza con una formación impartida por profesionales sanitarios, continúa con una etapa de consolidación de conocimientos y finaliza con el rol de los participantes como formadores entre iguales, ya que comparten su experiencia directa con otros ciudadanos con la misma patología.

La expansión del programa en distintas áreas de Castilla y León se enmarca en las estrategias actuales para el abordaje de la cronicidad, que priorizan la educación sanitaria estructurada, la participación del paciente, la promoción del autocuidado y la sostenibilidad del sistema sanitario mediante la prevención de descompensaciones evitables.

La implantación progresiva de modelos colaborativos sitúa al paciente en el centro del proceso asistencial, no solo como receptor de cuidados, sino como agente activo en la mejora de su propia salud y de su comunidad, según ha subrayado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica y progresiva que requiere un manejo continuado tanto en el ámbito clínico como en el domiciliario. En este contexto, el Programa de Paciente Activo ofrece a las personas afectadas herramientas prácticas, conocimientos y espacios de intercambio que contribuyen a mejorar su calidad de vida, favorecer la adherencia terapéutica y optimizar el uso de los recursos sanitarios.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico ha destacado que el Área de Salud de Burgos se ha convertido en un "referente" en el desarrollo del Programa de Paciente Activo en EPOC, con más de 40 personas formadas en la provincia.

En esta última fase, los propios pacientes formadores han comenzado ya a impartir talleres y sesiones educativas a otros ciudadanos, un avance que "demuestra un elevado nivel de implantación, coordinación y compromiso".