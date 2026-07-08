El Programa Repuebla consigue que 140 personas hayan fijado su residencia en la provincia de León

Los nuevos vecinos que se han asentado en Oseja de Sajambre gracias al Programa Repuebla, ante el hostal que han abierto en el municipio, junto al diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez (centro izquierda). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Programa Repuebla León Sostenible impulsado por la Diputación de León ha conseguido que 140 personas hayan fijado su residencia en una veintena de municipios de la provincia.

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha recibido este miércoles a una nueva familia que se ha asentado en la provincia gracias a esta iniciativa. El acto de bienvenida se ha desarrollado en la escuela de Soto de Sajambre, municipio en el que María Amparo Tamarit y Javier García, que han venido de Valencia, han abierto el hostal Peña Santa, que ya está en funcionamiento.

Álvarez, acompañado por el alcalde de municipio, Antonio Mendoza, ha explicado la importancia de que ya vivan en la localidad y generen una oportunidad laboral, social y económica: "El programa Repuebla en esta comarca se traduce en un nuevo negocio y un atractivo turístico más, además de que ambos llegan con un trabajo con el que intentar salir adelante", ha señalado.

El diputado ha destacado que esta familia supone "un claro ejemplo" de lo que el Programa Repuebla logra en la provincia: que cada vez haya más personas que viven en los pueblos, con parejas jóvenes que quieren trabajar y con niños y niñas que se escolarizan. "Es la confirmación de que esta iniciativa está funcionando y de que se cumplen nuestras expectativas para lograr no solo evitar que descienda el número de habitantes en nuestros pueblos, sino conseguir que incluso haya más", ha sostenido.

Por su parte, el regidor ha agradecido a la Diputación de León el desarrollo del programa y a la familia su confianza a la hora de elegir Soto de Sajambre. "Estamos en una zona complicada, lejos de poblaciones, pero muy bonita y turística", ha declarado.

LUGAR "ÚNICO Y CON MUCHO POTENCIAL"

Además, Mendoza ha subrayado la importancia de que el proyecto de María Amparo Tamarit y Javier García sea turístico, al encontrarse en un lugar "único y con mucho potencial" para el sector, ya que constituye una de las puertas de entrada por la parte de León, junto a Posada de Valdeón, del Parque Nacional de Picos de Europa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Tamarit, por su parte, se ha mostrado satisfecha con la decisión. "Nos lo habíamos planteado como un proyecto de vida, o sea, queríamos dar el paso, el cambio de lo que estábamos haciendo hasta el momento. Fue una decisión bastante meditada y que teníamos muy clara. En cuanto vimos el sitio, solamente por foto, ya nos enamoramos del hostal, nos enamoramos del entorno. Teníamos claro que era una de las zonas que más nos llamaban la atención y de nuestras favoritas", ha confesado.

LA INICIATIVA HA SUPUESTO VARIOS "HITOS"

Francisco Javier Álvarez ha recordado que hace un año que se iniciaba el programa con la primera familia en Vega de Valcarce, y desde entonces se han producido varios "hitos", más allá de que sean ya 140 personas las que viven en la provincia gracias a Repuebla, como el hecho de que se haya evitado el cierre de un aula infantil o la creación de siete negocios nuevos.

Cabe recordar que Repuebla León Sostenible es un programa impulsado por la Diputación y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Institución provincial que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y que está gestionado por Proyecto Arraigo.

En el acto de bienvenida también han estado presentes el coordinador de Proyecto Arraigo en León, Marlon Cotacachi; el diputado de la zona, Esteban González y el concejal de Oseja de Sajambre Fernando Temprano.