Los programas de inclusión social del Ayuntamiento de Burgos atendieron a 579 personas un 16 por ciento más que en 2024

BURGOS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo, ha presentado este jueves el balance de gestión de su área correspondiente al ejercicio 2025, un año marcado por el "incremento de la presión asistencial y el refuerzo de las políticas de inclusión".

Según los datos facilitados por la edil, los programas de inclusión social atendieron a 579 personas de forma directa, lo que supone un aumento del 16 por ciento respecto al año anterior, mientras que el presupuesto destinado a estas partidas creció un 20 por ciento, alcanzando los 697.425 euros.

Este incremento presupuestario persigue "reforzar programas" que son "vitales" para personas que, en muchos casos, acumulan varios factores de vulnerabilidad o exclusión, ha destacado Del Campo.

La financiación de estas ayudas corre a cargo de la Junta en un 79 por ciento (548.433 euros) y del Ayuntamiento de Burgos en el 21 restante (148.991 euros).

El perfil mayoritario de los usuarios atendidos corresponde a personas con desempleo de larga duración y bajo nivel educativo y del total de beneficiarios, 345 son mujeres -principalmente de familias monoparentales con cargas familiares- y 234 son hombres.

En este sentido, Del Campo ha alertado a cerca una "tendencia creciente" detectada por los servicios técnicos de los problemas de salud mental asociados a estas situaciones de vulnerabilidad económica sostenida.

En cuanto a los programas específicos, los equipos de inclusión social (EDIS) registraron un "notable" incremento del 40 por ciento en las personas atendidas. Por el contrario, los programas de promoción de la autonomía personal (EPAP) atendieron a 163 personas, un 13,3 por ciento menos, descenso que la edil ha atribuido a la larga duración de las intervenciones.

Como novedad, Del Campo ha destacado queel pasado se implantaó el programa de asistencia material básica (FSE Plus), financiado con fondos europeos, que ha permitido la emisión de 79 tarjetas monedero para la compra de alimentos en supermercados, con una inversión de 135.229 euros.

IGUALDAD

Asimismo, Mila Del Campo ha aprovechado para presentar la memoria de la Gerencia de Igualdad para responder a las críticas de la oposición sobre un supuesto desmantelamiento del área.

Así, según ha aseverado, los "servicios de atención directa" a mujeres siguen creciendo y se han implementado "actividades nuevas" y el servicio de asesoramiento jurídico atendió a 115 personas.

La violencia de género fue el motivo del 31 por ciento de las consultas y en el ámbito psicológico, se atendió a 67 mujeres, con un 62 por ciento de altas terapéuticas satisfactorias. Además, el servicio de teleasistencia Atempro cerró el año con 76 usuarias activas.

Del Campo ha puesto el foco en programas especializados como Ainkaren destinado a madres e hijos en exclusión, que atendió a 212 personas, y el convenio con las religiosas Adoratrices para la atención a mujeres en contextos de prostitución. En este último ámbito, se contactó con 481 mujeres a través del trabajo de calle y se intervino con 10 víctimas de trata de seres humanos.