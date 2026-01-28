Prohibido el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León)

Imagen difundida por la DGT de una de las autovías afectadas por nieve este miércoles - DGT

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas han llevado a prohibir el acceso a camiones en la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León), según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En total y según los datos que aporta la DGT sobre el estado de la circulación a primeras horas de este miércoles, 28 de enero, la nieve afecta a la circulación en un total de 75 carreteras del territorio nacional, 15 de ellas perteneciente a la red principal, mientras que el resto son vías secundarias.

Además, hay una veintena de vías afectadas por inundaciones, lo peor en la provincia andaluza de Cádiz.

Según han indicado desde el servicio de información de la Dirección General de Tráfico (DGT), a Europa Press, está intransitable en la provincia de Cáceres la A-66 a la altura de Hervás en dirección a Salamanca.

Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas en Madrid, en la A-1 en Somosierra y en la M-607 en Colmenar Viejo; en Ávila capital en la A-50; en la A-6 y la AP-6, entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia); en la AP-6 a la altura de El Espinar (Segovia), y en la AP-51, entre Brieva (Ávila) y Villacastín (Segovia).

Por otro lado, queda prohibido el acceso a camiones la M-40 en Madrid a su paso por Montecarmelo, así como la A-66 entre Matilla de Arzón (Zamora) y Ribaseca (León).

En la A-66, en el kilómetro 436, a la altura de Aldeanueva del Camino (Cáceres), hay un embolsamiento por lo que el tráfico está restringido a vehículos pesados sentido Gijón, por nevadas en provincia de Salamanca, según ha informado la Guardia Civil.

En la N-110 (Ávila-Plasencia) desde los kilómetros 360 al 352, en el Puerto de Tornavacas, el tráfico está estringido a vehículos pesados por nieve y los demás vehículos tienen que usar las cadenas de forma obligatoria.

Transitables con precaución están la A-2 entre Torija (Guadalajara) y Arcos de Jalón (Soria); la A-15 a su paso por Medinaceli (Soria); la AP-66 en El Reundu (Asturias); la A-52 en la zona del Padornelo, entre Ourense y Zamora; la A-23 en Sabiñánigo (Huesca); la A-6 en León y Lugo, en Pedrafita do Cebreiro.