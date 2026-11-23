SORIA 23 NOV (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Soria ha decidido prorrogar por un mes más, a partir del 22 de noviembre, el secreto de las actuaciones de la operación 'Fuentona', por la que se registró el Ayuntamiento de la capital soriana,

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado mediante un auto dictado el pasado 18 de noviembre, prorrogar por un mes más, a partir del 22 de noviembre, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Una operación en la que se detuvo inicialmente a siete personas, entre ellas la que fuera concejal de Turismo y Comercio, Yolanda Santos.

En anteriores prórrogas, el Tribunal consideraba que la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha había impedido su completa realización dentro del plazo inicialmente fijado y de las sucesivas prórrogas acordadas.

OPERACIÓN FUENTONA

La operación 'Fuentona', en la que se encuentran personadas como acusaciones PP y Vox, supuso el registro del Consistorio soriano el 23 de junio por presuntas irregularidades.

Entre ellas, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La actuación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria. La autoridad judicial declaró secretas las actuaciones llevadas a cabo, lo que ahora se prorroga durante un mes a contar desde este 22 de noviembre.