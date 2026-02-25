Una prospección arqueológica en Tordómar (Burgos) revela indicios del antiguo monasterio de San Pedro de Valeránica

Los restos hallados en Tordómar (Burgos) coinciden con los del antiguo monasterio de San Pedro de Valeránica - DIPUTACIÓN DE BURGOS

BURGOS, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación y la Universidad de Burgos (UBU) han presentado los resultados de la prospección arqueológica realizada el pasado mes de noviembre en el pago de San Pedro, en la localidad de Tordómar, que confirma la existencia de estructuras subterráneas que podrían coincidir con las del desaparecido monasterio de San Pedro de Valeránica.

Este enclave era de uno de los centros monásticos más relevantes de la Alta Edad Media en Castilla, hogar de Florencio de Valeránica, considerado el "príncipe de los calígrafos" y responsable de joyas bibliográficas como el único documento original conocido de Fernán González.

Los trabajos, que han contado con el respaldo del Departamento de Cultura de la institución provincial, se han basado "en técnicas modernas y no invasivas", como ha asegurado la diputada de Cultura y alcaldesa de Tordómar, Inma Sierra.

Se trata dela tomografía de resistencia eléctrica para estudiar el subsuelo sin dañar el terreno. Según han explicado los directores del proyecto, Iván García y Fabiola Monzón, estas pruebas han revelado "anomalías" que coinciden con muros y posibles sarcófagos y con estructuras enterradas que podrían corresponder al "antiguo cenobio", han señalado Monzón ha precisado que, aunque el emplazamiento era conocido "por la tradición oral" y por restos superficiales, hasta ahora "no se tenía constancia de sus características arquitectónicas".

La investigadora ha revelado que el monasterio podría haberse "asentado sobre una antigua villa romana", dada la aparición de restos de cerámica sigillata.

Por su parte, el profesor García ha remarcado la importancia histórica de Valeránica como centro de cultura y articulación del territorio y ha recordado que el monasterio mantuvo su actividad al menos hasta finales del siglo XI, como atestiguan diversos pleitos jurisdiccionales entre las diócesis de Burgos y Osma.

La investigación no solo busca desenterrar piedras, sino poner en valor la figura de Florencio, "cuyo scriptorium proyectó luz" en un periodo históricamente tildado de oscuro".

Tras el éxito de estas prospecciones, el siguiente paso será la realización de "sondeos arqueológicos" para verificar la cronología de las estructuras detectadas.