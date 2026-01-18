La provincia de Valladolid expone su patrimonio con trece diseños de Rosana Largo en un desfile en Madrid

Desfile 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio' en la plaza de Callao de Madrid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha expuesto su patrimonio en un desfile de trece diseños exclusivos de Rosana Largo en la plaza de Callao de Madrid, una iniciativa de promoción que ha contado con la presencia de numerosas autoridades y público.

El desfile ha comenzado a las 12.00 horas bajo titulo 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio' y en el se han mostrado trece vestidos-cuadro diseñados por la vallisoletana y que han portado trece modelos.

Concebidas como "piezas únicas", reinterpretan hitos y patrimonio cultural de Valladolid, de manera que la colección recorre la huella histórica de Felipe II, el XX Festival de Teatro Clásico de Olmedo, ocho conjuntos históricos, las cinco Denominaciones de Origen del vino, el enoturismo, la Semana Santa y un diseño inspirado en el astroturismo, uno de los ámbitos emergentes que refuerza la diversificación de la oferta turística, de cara al próximo eclipse solar de 2026.

Sobre una alfombra roja, se han expuesto los diseños concebidos a modo de "lienzos y arte" en movimiento, todo ello en la plaza de Callao, un espacio de "alto impacto audiovisual y social", tal y como ha indicado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Todo ello se ha llevado a cabo en el marco de la campaña homónima, por la que también se han colocado pantallas digitales en la misma plaza y Gran Vía, que permanecerán hasta el 24 de enero para promover Valladolid.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha puesto en valor que con esta iniciativa la provincia ha "tomado el corazón de Madrid", ciudad que ha acogido con los "brazos abiertos" una acción que "rompe moldes" y con la que se ha mostrado la "identidad" vallisoletana.

En este sentido, ha reivindicado Valladolid como una provincia qu "sabe conjugar su legado secular con la creatividad más vanguardista". "Nuestro patrimonio no es algo estático, se vive y se puede incluso vestir", ha apostillado, para poner en valor el talento de Largo y avanzar que esta acción tendrá continuidad en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, con un desfile similar el 22 de enero.

Por su parte, la consejera de Industria, Empleo y Comercio, Leticia García, que también ha participado en la cita, ha subrayado esta propuesta "innovadora, valiente y atractiva" de la Diputación de Valladolid, que aúna un "gran patrimonio", "vivo y dinamizado".