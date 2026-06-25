El proyecto 'Ciencia con Tradición' culmina el lunes su recorrido por la provincia con una conferencia en León

Imagen de una de las actividades del proyecto divulgativo 'Ciencia con Tradición' en León. - ULE

LEÓN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de divulgación 'Ciencia con Tradición', que ha tenido como objetivo principal conectar el conocimiento científico contemporáneo con el saber tradicional arraigado en los pueblos, afronta su recta final tras haber completado con éxito su itinerario por el medio rural de la provincia de León.

El proyecto concluirá su programación el lunes, 29 de junio, con una charla que se celebrará en la biblioteca central San Isidoro de la ULE en el Campus de Vegazana a las 10.30 horas, con entrada libre y abierta a la asistencia de todas las personas que lo deseen.

A lo largo de los últimos meses, el equipo del proyecto ha visitado las localidades de Cistierna, Lorenzana, Mansilla de las Mulas y Alija del Infantado con el propósito de recopilar y registrar la rica herencia de la sabiduría popular.

Además de la recogida de información, el proyecto ha estado ligado a la cultura local de cada municipio. El equipo ha podido descubrir el 'Museo del Ferroviario' en Cistierna, el 'Museo Etnográfico' en Lorenzana y el 'Museo de los Pueblos Leoneses' en Mansilla de las Mulas. Por su parte, la localidad de Alija del Infantado acogió la celebración de los talleres prácticos en un marco "inigualable" como es su emblemático castillo, han informado a Europa Press fuentes de la institución académica.

En estas sesiones y talleres, vecinos de todas las edades han podido experimentar en primera persona cómo la ciencia explica, valida y fundamenta muchos de los procesos tradicionales que los antepasados realizaban en el día a día.

La organización del proyecto "sincero agradecimiento a todas las instituciones y personas que han hecho posible esta aventura". En el plano institucional, se destaca el respaldo fundamental de la Universidad de León y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), cuyo apoyo ha sido clave para el desarrollo de la iniciativa.

Asimismo, ha agradecido de forma especial la colaboración de los colegios e instituciones educativas de los municipios participantes, cuyo entusiasmo y coordinación han sido fundamentales para canalizar la participación de las actividades, el cual ha extendido a los ayuntamientos y a los profesores que han acompañado y guiado el proyecto, aportando su tiempo y conocimiento científico.