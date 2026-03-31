El proyecto 'CoNEcta Salamanca' transformará el paseo de los Madroños en un bulevar con un presupuesto de 1,5 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante la presentación del proyecto 'CoNEcta Salamanca'. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'CoNEcta Salamanca' transformará el paseo de los Madroños del barrio Garrido en un bulevar con más accesibilidad, seguridad vial y zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos, a lo que el Ayuntamiento destinará 1.522.377,98 euros.

Así lo ha señalado durante la presentación de la intervención el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha dado a conocer este proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de diez meses.

Esta iniciativa está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca', que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Europa transforma nuestros barrios' para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas. Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos FEDER.

Carbayo ha explicado que este proyecto da continuidad al bulevar de la avenida de París para generar un eje de infraestructura verde entre la plaza de Barcelona y la estación de ferrocarril, y entre las avenidas Alfonso IX de León y de los Cipreses.

ZONA DE OCIO

De esa forma, se consigue la integración del paseo de los Madroños en el conjunto en que se ubica, una zona destinada para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible, enlazando a su vez con el futuro Distrito Tecnológico en los terrenos del antiguo Mercasalamanca.

La principal actuación es la transformación de los dos carriles de circulación que ahora hay en sentido hacia Alfonso IX en un bulevar con más espacio para el ocio y descanso de los vecinos, para la práctica de hábitos saludables y para una movilidad sostenible, ha señalado el Consistorio.

En concreto, se ampliarán las zonas verdes con jardines donde se plantarán 18 nuevos árboles y unas 2.600 plantas arbustivas con riego por goteo para economizar el consumo de agua; se instalarán 50 bancos y diez papeleras; se separará el carril bici de la zona peatonal para mejorar la seguridad vial, como en la avenida de París; y se acometerá la renovación de 46 puntos de luz del alumbrado público por tecnología energéticamente eficiente, que propicia un mayor ahorro y menos contaminación ambiental.

En esta misma línea de favorecer el ahorro de recursos naturales, se renovarán 222 metros de tuberías de abastecimiento de agua entre la avenida de los Cipreses y el futuro Distrito Tecnológico, pues el resto del paseo cuenta con renovadas redes que garantizan la calidad del servicio.

Por su parte, lo que ahora es el sentido de circulación con dos carriles hacia la avenida de los Cipreses se transformará en un carril por sentido. En la parte derecha se mantiene el estacionamiento en línea y en la parque izquierda, junto al bulevar, se crearán estacionamientos en batería. En total habrá 77 plazas, 35 más que en la actualidad, y se ampliará además el número de plazas para personas con movilidad reducida.

Mientras, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca multiplicará por seis las plazas que actualmente hay entre la avenida de los Cipreses y el acceso al párking, hasta 400 en total.

TRÁFICO MÁS FLUIDO

En esta zona, en el cruce del paseo de los Madroños y la avenida de los Cipreses, se habilitará una nueva glorieta que posibilite más fluidez al tráfico y una mayor seguridad vial de conductores, ciclistas y peatones, al contar con un sistema de gestión del tráfico mediante cámaras lectoras conectadas a la red de telecomunicaciones implantada en toda la ciudad.

Este sistema permite la transmisión en tiempo real de los datos de movilidad, la optimización de los flujos de tráfico y la reducción del impacto negativo en el medio ambiente y en el consumo de energía.

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.