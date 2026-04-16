El proyecto de 'Escuelas Rurales de Salud' del Concyl, premiadas por el Miteco por su innovación territorial

VALLADOLID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de 'Escuelas Rurales de Salud' desarrollas por el Concyl en Castilla y León, premiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la I edición de los Premios a Proyectos de Innovación Territorial

Las 'Escuelas Rurales de Salud', promovidas por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y coorganizadas por el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) para su aplicación en todas las provincias de esta región, han sido distinguidas en la primera edición de los Premios a Proyectos Innovadores, concedidos por la Red*de Centros de Innovación Territorial (CIT).

En esta red, impulsada por la Secretaría General de Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los CIT son concebidos como ecosistemas de colaboración en los que desarrollar y compartir experiencias que contribuyan a*reactivar social y económicamente*los territorios rurales.

La entrega del galardón se ha celebrado este jueves en Ponferrada, León, en el marco del III Encuentro Nacional de la Red de Centros de Innovación Territorial, al que han asistido, entre otras personalidades, la vicepresidenta del Concyl y presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ávila, Marta Terciado Valls, encargada de exponer la iniciativa; la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, Montserrat Ávila.

Las Escuelas Rurales de Salud se pusieron en marcha en 2023, con el fin de fortalecer la cohesión económica, social y territorial de los entornos rurales, desprotegidos, frágiles o en riesgo de despoblación; mejorar la salud y la calidad de vida de la población rural, y potenciar y aprovechar el papel del farmacéutico en el ámbito asistencial.

Como ha recordado Terciado Valls en su intervención, esta iniciativa llegó a 109 municipios, donde el farmacéutico habló de prevención, adherencia a los tratamientos, envejecimiento saludable, vacunación, bienestar emocional y salud digital a diferentes grupos de población.