El proyecto Raíces de la ULE investiga la relación entre alimentación, salud y estilos de vida en El Bierzo

Estudiantes de la ULE que participan en el Proyecto Raíces. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad de León (ULE) ha puesto en marcha Raíces, un proyecto de investigación centrado en conocer los hábitos alimentarios de la población adulta de El Bierzo y analizar su relación con la salud y los estilos de vida.

La iniciativa, impulsada por el área de Medicina Preventiva y Salud Pública con la implicación de estudiantes del grado en Nutrición Humana y Dietética, tiene como finalidad describir y caracterizar los patrones de alimentación predominantes en la comarca, así como identificar posibles diferencias en función del sexo y la edad de las personas participantes. Además, permitirá analizar cómo se relacionan estos hábitos con otros factores vinculados a la salud y el bienestar, entre ellos la actividad física, el descanso y la calidad de vida.

Según ha explicado la investigadora del Campus de Ponferrada Natalia Hernández Segura, profesora del área de Medicina Preventiva y Salud Pública y miembro del Grupo de Investigación en Interacción Gen-Ambiente-Salud (GIIGAS) de la ULE, con Raíces se pretende conocer qué se come en el Bierzo, ya que es una zona con una gran riqueza agrícola que podría tener un patrón alimentario diferente a otras áreas del país, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Para desarrollar la investigación el equipo busca la colaboración de personas mayores de 18 años que residan actualmente en El Bierzo y hayan vivido en la comarca al menos la mitad de su vida. La participación consiste en cumplimentar voluntariamente una serie de cuestionarios sobre hábitos alimentarios, actividad física, sueño, calidad de vida y estado de salud.

Los investigadores han comenzado ya a recopilar datos mediante las primeras entrevistas a los habitantes de El Bierzo en este proyecto que es el eje central del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de los estudiantes Irene Gómez García y Jorge Fernández Castedo, ambos de la primera promoción del Grado en Nutrición Humana y Dietética de la ULE dirigidos por las profesoras Natalia Hernández Segura y Laura Álvarez Álvarez.

ALCANZAR LAS 400 ENTREVISTAS

El equipo investigador ha fijado como objetivo realizar alrededor de 400 entrevistas y prevé mantener la recogida de datos hasta febrero para proceder, posteriormente, a su análisis. Aunque alcanzar esa cifra en el plazo necesario para completar los TFG puede resultar complicado, la investigación tendrá continuidad más allá de ese periodo, por lo que seguirá abierta la posibilidad de colaborar y contribuir al estudio.

La información recopilada permitirá obtener una aproximación a las características de la alimentación de la población berciana y estudiar su posible relación con diferentes aspectos de la salud y los estilos de vida. Los resultados contribuirán a ampliar el conocimiento sobre estos hábitos en el territorio y sus particularidades según los distintos grupos de población.

El proyecto cuenta con el informe favorable del Comité de Ética e Integridad Científica de la Universidad de León y se desarrolla garantizando la confidencialidad de la información facilitada y la protección de los datos personales, de acuerdo con la normativa vigente.

Las personas interesadas en participar que cumplan los requisitos establecidos pueden solicitar información sobre el estudio y colaborar a través del correo electrónico proyectoraicesule@gmail.com o del teléfono 987442038.