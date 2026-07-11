El PSCL tacha de "hipócrita" al PP por rechazar en el Congreso el blindaje de la financiación de la dependencia

Nuria Rubio durante una intervención en las Cortes de Castilla y León - PSOE

VALLADOLID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León, Nuria Rubio, ha tachado de "hipócrita" que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados haya votado en contra de que se blinde por ley que el Estado asuma el 50 por ciento de la financiación de las partidas que se destinan a la dependencia.

"La hipocresía del Partido Popular ha llegado a límites insospechados", ha ironizado Nuria Rubio que ha recordado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP "llevan años" reclamando que se asuma este precepto que salió adelante esta semana sin los votos de los de Alberto Núñez Feijóo.

"No se puede tener tan poca vergüenza", ha zanjado Rubio que ha acusado al PP de "abandonar, una vez más" a los mayores por lo que ha interpelado al consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, después de que sus compañeros en el Congreso hayan votado en contra de lo que él reclama. "Al final, las más perjudicadas son las personas más vulnerables de nuestra tierra", ha advertido.

Nuria Rubio ha recordado además que en la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno de la nación el recorte acumulado en dependencia ascendió a 5.400 millones de euros, "mientras que con Pedro Sánchez se han aumentado en 3.600 millones hasta 2025 y para 2026-2027 están previstos otros 6.200".

La socialista ha asegurado que el objetivo del Gobierno central es blindar por ley esa cofinanciación del 50 por ciento para evitar posibles recortes en el futuro.