PSCyL acusa a la Junta de "abandonar" a los agricultores y pide que complemente ayudas del Gobierno para fertilizantes

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha acusado a la Junta, presidida por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de "abandonar" a los agricultores y ha solicitado que de "forma inmediata" complemente las ayudas del Gobierno para la compra de fertilizantes a explotaciones de secano y regadío.

Así lo ha trasladado el coordinador de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Blanco, quien ha anunciado el registro en las Cortes de una proposición no de ley (PNL) con la que se pide a la Administración automómica que "deje de mirar hacia otro lado" y complemente las ayudas para la compra de fertilizantes aprobadas por el Gobierno de España, que alcanzan los 38 euros por hectárea de secano y los 92 euros por hectárea de regadío.

La iniciativa insta también a la Junta a participar en el Plan Nacional de Fertilizantes anunciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El procurador socialista ha destacado el montante superior a 600 millones que supone el listado de beneficiarios de la ayudas para la compra de fertilizantes publicado por el Ministerio de Agricultura frente a la "nada de la Consejería".

"El Gobierno ha puesto cero euros para mitigar los efectos del aumento de costes de los fertilizantes desde la crisis de Oriente Medio", ha incicido Blanco, para después subrayar la importancia de que la Junta establezca ayudas y que participe en el Plan Nacional de Fertilizantes para defender medidas dirigidas a la mejora de la agricultura de precios, la autonomía energética y la transparencia de precios.