PSCyL no propondrá cambios en la Mesa de las Cortes hasta contar con el apoyo público de Mañueco a sus propuestas

Tudanca se mantendrá al frente de la Portavocía del grupo y "no se ha valorado" la continuidad en la Ejecutiva de José Luis Vázquez

VALLADOLID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha apelado a la "altura de miras" del presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, al que ha pedido un compromiso "cierto y público" de que mantendrá una posición "facilitadora" en relación con los cambios que prevén proponer los socialistas en la Mesa de las Cortes, al tiempo que ha advertido que no se va a entrar en "ningún tipo de negociación ni se van a aceptar prebendas" a la hora de plantear estos ajustes para no perder la representación en el máximo órgano del Parlamento autonómico.

Esta ha sido la petición que ha trasladado este miércoles el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien ha atendido a los medios tras participar en el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE de Castilla y León, que se ha celebrado antes del encuentro que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, mantendrá este viernes con Mañueco.

"Queremos apelar a la altura de miras que se le debe presuponer a un presidente del Ejecutivo autonómico y que demuestre que entiende que la misma proporcionalidad que tenemos ahora mismo en el seno del Parlamento en función al mandato ciudadano de las urnas, debe estar en la Mesa", ha remarcado ante la intención de los socialistas que sacar a Ana Sánchez y a Diego Moreno del órgano parlamentario.

De esta forma, se ha considerado que "no debería generar ningún problema al Partido Popular el respetar estas reglas del juego". No obstante, ha señalado que los socialistas afrontan esta cuestión con "todas las cautelas y prudencia del mundo, dadas las circunstancias tras lo ocurrido, por ejemplo, en Valencia".

Y con esas "reservas", el representante del PSCyL ha trasladado al líder regional la "voluntad legítima" de los socialistas de proponer cambios en la Mesa de las Cortes con "toda la normalidad institucional que se debiera respetar en todo caso" sin perder dicha representación.

Precisamente, ha hecho especial énfasis en la "legitimidad" del secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, de conformar sus propios equipos, algo que ha hecho en clave de partido y quiere hacerlo en el marco parlamentario.

REPRESENTACIÓN "LEGÍTIMA"

"Confío, entre comillas y con todas las cautelas, en que Mañueco respete las mayorías parlamentarias que los ciudadanos de Castilla y León mandataron en las urnas y que respete la propuesta que el PSOE va a trasladarle el viernes con una posición facilitadora que debe comprometer públicamente", ha apostillado el socialista.

En caso contrario, ha incidido De la Rosa, el PSCyL "no se forzará absolutamente nada en la mesa", en tanto en cuanto no le van a hacer "el juego" al PP, ni a Vox ni a nadie, y se mantendrá en todo caso la representación que legítimamente les toca y proporciona el número de procuradores en las Cortes.

OTRAS PROPUESTAS

De la Rosa también ha señalado que al encuentro entre Mañueco y Martínez el socialista va a llevar sus propuestas en materia de vivienda para que la Comunidad tenga una política transversal en esta materia, o en sanidad, educación u ordenación del territorio, infraestructuras o asuntos que se tramitan en las Cortes como la Ley de Violencia de Género, entre otras cuestiones que "preocupan a la gente".

De hecho, ha subrayado que lo que va a hacer Martínez el viernes es hablar de política, "de la política de Castilla y León que le preocupa a la gente".

PORTAVOCÍA Y DIRECCIÓN

Durante la rueda de prensa De la Rosa también ha manifestado su deseo de trasladar "siempre" la confianza en que la política se abra camino desde la "máxima responsabilidad" y, por tanto, se ha mostrado "confiado" en que el Partido Popular "demuestre saber estar a la altura".

Entre otras cuestiones, también se ha referido a la permanencia de Luis Tudanca al frente de la Portavocía "hasta que él quiera", si bien ha asegurado sobre este asunto no estaba previsto que se tomara ninguna decisión durante la reunión mantenida este miércoles.

En relación con la situación del procurador segoviano José Luis Vázquez, componente de la Ejecutiva como secretario de Desarrollo Sostenible y presente en la reunión de este miércoles, De la Rosa ha asegurado no poder "trasladar ninguna posición al respecto porque no se ha valorado antes su continuidad o no".