El PSOE apuesta por dos ministros y el exlíder autonómico Luis Tudanca en sus listas al Congreso y Senado desde CyL

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre desde Castilla y León con dos ministros del Gobierno, Óscar Puente y Ana Redondo, como cabezas de lista al Congreso por Valladolid, y con el exsecretario general autonómico Luis Tudanca al frente de la candidatura al Senado por Burgos, en una cita electoral en la que varios diputados repiten como cabezas de lista de sus provincias a la Cámara Baja.

La formación socialista ha ratificado este miércoles sus propuestas de candidaturas en las nueve provincias de la Comunidad, que deberán recibir la aprobación definitiva de los órganos federales del partido.

La lista vallisoletana sitúa al ministro de Transportes, Óscar Puente, como número uno al Congreso, seguido de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, una candidatura que se completa con José Domingo Castaño Bueno, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo Valdivieso.

Para el Senado, el PSOE propone a Sara María Galván Lobato, Carlos Mangas Nieto y Yolanda Lanza Aláez.

En Burgos, la secretaria general provincial del PSOE, Esther Peña, encabezará la lista al Congreso, mientras que Luis Tudanca liderará la candidatura al Senado.

El exsecretario general del PSOE de Castilla y León estará acompañado por la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y el secretario de Sanidad de la Ejecutiva Autonómica, Jesús Puente, en los siguientes puestos de la lista a la Cámara Alta.

En el resto de provincias, los socialistas mantienen a varios de sus actuales representantes y responsables orgánicos al frente de las candidaturas.

En León, Javier Alfonso Cendón encabezará la lista al Congreso y Salvador Vidal la del Senado; en Segovia repetirán José Luis Aceves y Lirio Martín, respectivamente; y en Soria, Luis Rey volverá a liderar la candidatura a la Cámara Baja, con Ana Alegre como propuesta para el Senado.

En Palencia, el concejal Álvaro Bilbao encabezará la lista al Congreso y la senadora Rosa Aldea la del Senado.

En Zamora, el secretario general provincial, Antidio Fagúndez, será el número uno al Congreso, mientras que el actual senador y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, liderará la candidatura a la Cámara Alta.

Por su parte, Salamanca ha elegido al secretario general provincial, David Serrada, para encabezar la lista al Congreso y al diputado provincial Carlos Fernández Chanca para el Senado.

Las candidaturas socialistas en las nueve provincias combinan así responsables orgánicos, representantes municipales y parlamentarios que ya ocupan cargos en las cámaras nacionales.

Las propuestas provinciales se remitirán a los órganos autonómicos y federales del partido para completar el procedimiento de selección.

La Comisión Federal de Listas se reunirá este viernes, 16 de octubre, y el Comité Federal tiene previsto aprobar las candidaturas definitivas el sábado, día 17, en Fuenlabrada.