El PSOE asegura que el inicio de la obra del carril bici de Valladolid a Fuente Berrocal suma "tres meses de parálisis"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado este miércoles que el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, aseguró "en el pleno ordinario de octubre de 2025" que las obras del carril bici hasta el barrio de Fuente Berrocal habían comenzado "ese mismo día" pero "tres meses después" siguen sin haber empezado.

En un comunicado recogido por Europa Press, los socialistas apuntan que "no hay maquinaria, no hay trabajos en marcha y no existe ninguna mejora efectiva para los vecinos y vecinas de Fuente Berrocal y La Galera".

Los socialistas han apuntado que el 25 de septiembre de 2025, hace cuatro meses, se adjudicó el contrato de la fase 1 de las obras de urbanización de acera y carril bici en la carretera de Fuensaldaña (entre avda. Gijón y enlace con la A-62). El contrato se adjudicó a la empresa FTC Obra y Energía, por importe de 1.708.115,86 euros --2.097.134,71 con impuestos--, y un plazo de ejecución de 12 meses.

El PSOE apunta que cuando el edil Zarandona apuntó en el pleno del 27 de octubre de 2025 que el actual equipo de Gobierno había logrado que "hoy" se comenzaran las obras y que el carril bici "pronto" será una realidad, "no ofreció una información cierta, puesto que ni tan siquiera se había firmado el acta de replanteo, con lo cual, era imposible que comenzara la obra".

Ese documento, precisan, se firmó el 28 de noviembre pasado, pero "ante la falta de movimiento en el inicio de la obra", el Grupo Municipal Socialista ha preguntado al concejal de Urbanismo en "todas las comisiones celebradas desde octubre, la última vez el pasado 13 de enero".

"Para sorpresa de todos, el concejal de Urbanismo no alega ningún problema con la empresa adjudicataria, a pesar de no haber comenzado aún las obras tres meses después de anunciar él mismo que ya habían comenzado", defiende el PSOE, que asevera que la "falta de iniciativa y de exigencia a la empresa adjudicataria" del equipo de Gobierno de PP y Vox en el cumplimiento del contrato firmado es absolutamente asombrosa y negligente.

El Grupo Municipal Socialista considera "inaceptable este nuevo incumplimiento", pues afirman que "genera frustración y desconfianza entre los residentes de una zona que lleva años reclamando una conexión segura con la ciudad".

El PSOE ha defendido que este proyecto "no es fruto de la iniciativa del actual equipo de Gobierno", puesto que el anterior ejecutivo municipal "dejó el proyecto acabado y preparado para licitar la obra, pendiente de las expropiaciones necesarias, algo que ya se había avanzado".

"Frente a ese trabajo sostenido, el equipo de Gobierno del Partido Popular ha optado por el anuncio fácil y la propaganda, sin que a día de hoy exista una ejecución real de las obras anunciadas", han reprochado.

De hecho, censuran que meses después de "prometer en un pleno que los trabajos ya habían comenzado", "no se ha movido una sola piedra", lo que ven como "una falta de respeto a la Corporación municipal y, sobre todo, a los vecinos y vecinas afectados".

El Grupo Municipal Socialista reclama, por todo ello, "explicaciones claras e inmediatas sobre los motivos reales de este retraso, un calendario creíble de inicio de las obras y el abandono definitivo de los anuncios que no se corresponden con la realidad".