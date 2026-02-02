El PSOE asegura que la obra del carril bici de Fuente Berrocal está paralizada y acusa al equipo de Gobierno de mentir

El portavoz del Grupo Socialista de Valladolid, Pedro Herrero, (i) y el concejal Luis Vélez (d) en la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha acusado al equipo de Gobierno de mentir sobre el estado de la obra del carril bici y la acera de Fuente Berrocal y La Galera, que ha afirmado que está "paralizada" con la empresa adjudicataria en concurso de acreedores y sin director facultativo de la intervención.

Así lo han explicado el portavoz socialista, Pedro Herrero, y el concejal Luis Vélez, quienes han criticado el "modus operandi" del equipo de Gobierno con una secuencia que se repite en la que el equipo de Gobierno "hace algo mal o dice alguna mentira", el PSOE les "pilla" y facilita la información y documentación, tras lo que el PP "carga" contra ellos y "escurre el bulto", algo que aseguran que se repite en el caso de la obra de Fuente Berrocal, con las obras de Gamazo y las indemnizaciones a los comerciantes, las quejas sobre el estado de los parques y jardines o el viaducto de Arco Ladrillo.

De esta forma, los socialistas han criticado la actuación en todo lo que se refiere a la obra de Fuente Berrocal y La Galera, que "sigue paralizada" mientras el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, "miente" y les acusa de "intoxicar" cuando lo que hacen es poner de manifiesto una situación, pedir información y "transparencia", ha señalado Vélez.

El concejal socialista ha apuntado que el concejal manifestó en el Pleno del 27 de octubre que la obra había comenzado, algo que ha afirmado que era "mentira" y "falso" porque en la actualidad no ha comenzado e incluso el acta de replanteo, que es cuando se inicia el plazo de ejecución de doce meses, se firmó un mes después. Además, ha explicado que el 11 de diciembre la empresa "entró en concurso de acreedores, en una situación de insolvencia" y el director facultativo de la obra ha "renunciado", cuando se les dijo que estaba de "vacaciones".

Vélez, quien ha aclarado que esta nueva información se ha puesto de manifiesto tras una reunión de Zarandona con los vecinos, ha asegurado que la situación actual de la obra es de "parálisis absoluta" y una "indefensión total" por parte de los vecinos ante la "falta de actuación" del Gobierno municipal. A este respecto, considera que hubiera sido mejor actuar con "transparencia" y haber contado las cosas "como son" desde el inicio.

Además, ha criticado que el Ayuntamiento, en lugar de rescindir el contrato e intentar que una de las otras dos empresas que se presentaron a la licitación asuma la obra, vaya a intentar que la adjudicataria la inicie lo más alejada posible del acceso a Fuente Berrocal por si se paralizan y así no perjudicar a los vecinos.

"Eso no es posible, el trabajar de esta forma y de esta manera", ha asegurado Luis Vélez, quien considera que lo que debería hacerse es rescindir el contrato, penalizar a la empresa que "incumple desde el primer momento" y abrir el proceso para que alguna de las otras dos empresas que se presentaron asuman la obra para evitar ir a una nueva licitación.

PÉRDIDA DE TIEMPO

El problema, según el concejal socialista, es que se están "perdiendo" meses sin que el Gobierno municipal reacciones cuando el PSOE lleva tiempo advirtiendo de una situación anómala y ha censurado que el concejal dijera que había obras "que no son visibles" y no se vieran "siquiera" unas vallas o casetas de obra durante meses.

"Y ahora resulta que, claro, había problemas con la adjudicataria y el gobierno municipal desde hace meses no ha movido ni un solo dedo para que esta situación se resolviera, engañando a los ciudadanos y a los propios vecinos en vez de actuar con absoluta transparencia", ha aseverado.

Así, ha reclamado al concejal, que ha anunciado una reunión con la empresa el miércoles, que se "actúe con responsabilidad y con seriedad buscando la ejecución del contrato pero también no perjudicando a los vecinos" en un proyecto que ha afirmado que los socialistas dejaron elaborado al actual gobierno municipal, al que ha criticado por una "mala actuación" que causa un "perjuicio importante" a los vecinos de esta zona.

"El Gobierno municipal no es responsable de los problemas que puedan tener una empresa determinada, pero sí es responsable de atajar esa situación, poner remedio, rescindir el contrato, resolver el contrato si es necesario y actuar con absoluta transparencia y dar toda la información", ha añadido Vélez.

El concejal ha reclamado al concejal que no ponga "más parches" y se tomen decisiones, algo que considera que le "cuesta mucho" al actual equipo. "Y en política hay que tomar decisiones y cada día que pasa es un día perdido", ha añadido.

Otra de las intervenciones que han criticado los socialistas es la reurbanización de la calle Madre de Dios, un proyecto que ha afirmado que también dejaron elaborado, con un presupuesto de dos millones de euros, "reivindicación histórica" de los vecinos en una calle importante para la ciudad que no tiene "visos" de irse a acometer porque ni siquiera figura en los presupuestos.

"Lamentablemente el equipo de gobierno metió en un cajón el proyecto y parece que a pesar de los compromisos que públicamente asumieron con los vecinos, pues no están dispuestos a cumplirlo", ha añadido Vélez.