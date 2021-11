PSOE califica las cuentas de Fomento y Medio Ambiente de "trampantojo populista" y UPL lo ve "limitado"

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha calificado el presupuesto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para 2022 de "trampantojo populista", mientras que la Unión del Pueblo Leonés (UPL) considera que se incrementan "exclusivamente" gracias a los fondos europeos y ve que está "limitado absolutamente".

Así se han expresado los portavoces de los grupos de la oposición en la Comisión de Economía y Hacienda, en la que ha comparecido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar el presupuesto de su departamento, que asciende a 800,66 millones.

En concreto, la portavoz socialista de Fomento y Medio Ambiente, María Rodríguez, ha asegurado que el consejero ha preferido el "populismo electoral" en la elaboración de este presupuesto para "competir con la ultraderecha e intentar robar un puñado de votos a Vox".

Por eso, ha asegurado, se rebajan un 95 por ciento las tasas de las licencias de caza y pesca, y ha criticado que esto supondrá que la Junta deje de ingresar 3,3 millones de euros.

En esta línea, Rodríguez ha subrayado que el 54 por ciento del presupuesto son transferencias corrientes y de capital del Gobierno de España y de Europa gracias a la gestión de Pedro Sánchez, "a pesar de sufrir la oposición más desleal y traidora a los intereses de nuestro país que lidera Pablo Casado".

La procuradora socialista ha asegurado que las transferencias finalistas del Gobierno de España y europeas aumentan un 318,78 por ciento en la Consejería y "el 83 por ciento de su apuesta en inversión real son fondos europeos".

INCUMPLIMIENTOS

En materia de carreteras, ha censurado el incumplimiento por parte de la Junta del 70 por ciento del Plan de Carreteras, que finalizó en 2020, y al inexistencia de uno nuevo y, además de no presupuestar lo suficiente para mantenimiento, ha señalado que la inversión en nuevas infraestructuras disminuye un 22 por ciento, lo que supondrá que los ciudadanos "seguirán transitando por una red viaria deficiente y abandonada en muchas zonas rurales."

En materia de banda ancha, la portavoz socialista ha asegurado que la es una "asignatura pendiente" del PP prometida "año tras año", que puede dejar de serlo gracias a 54 millones del Gobierno central a través de la primera convocatoria UNICO-Banda Ancha.

En materia de Protección Ambiental, Rodríguez ha destacado que 35 jefes y técnicos de Protección Ambiental de Castilla y León han advertido a la Junta que no pueden controlar a las industrias más contaminantes por falta de personal advirtiendo que "con los medios actuales no hay garantías suficientes" para "realizar de forma correcta la protección medioambiental en la Comunidad y que no pueden controlar a las industrias más contaminantes por escasez de medios".

Por ello, ha incidido en que los presupuestos carecen de la Consejería de dotación extraordinaria en materia de personal para subsanar esta situación.

Junto a esto, ha destacado que gracias a los Fondos Next Generation, Castilla y León dispone de 35 millones de euros destinados a los parques comarcales de bomberos, al tiempo que ha criticado la insuficiencia de fondos de la Junta para abordar las grandes necesidades de la Comunidad desentendidas en los presupuestos autonómicos de un gobierno que se niega a reconocer la figura del bombero forestal y vuelve a negarse a ampliar la duración a lo largo de todo el año natural de la actual dotación temporal del dispositivo de extinción de incendios de la Junta.

"La Junta tienen capacidad para, por ejemplo, rebajar un 95 por ciento las tasas de caza y pesca, pero cuando hablamos de la correcta dotación de personal para las emergencias no presupuesta lo necesario para garantizar la seguridad de nuestros montes y de nuestras gentes", ha agregado.

PRESUPUESTOS "LIMITADOS"

Por su parte, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, en representación del Grupo Mixto, ha señalado que el presupuesto tiene, "como siempre", partidas muy similares que se incrementan "única y exclusivamente" gracias a los fondos europeos que se reciben, lo que hace que no sean de los "peores" presupuestos de las consejerías de la Junta.

Sin embargo, cree que está "limitado absolutamente" porque la mayoría del dinero que ha invertido en infraestructuras viarias se dedica sólo a conservación, lo que a su juicio demuestra "escasa ambición" por parte de la Consejería y lo "finito" del dinero dispuesto para corresponder a las necesidades de una Comunidad tan extensa y con tantos kilómetros de carreteras.

"Define realmente que lo único que hace es gastar única y exclusivamente en sostener las infraestructuras que están creadas", ha señalado Santos Reyero, quien ha insistido en la escasa ambición en los últimos seis años, desde que el Suárez-Quiñones está al frente del departamento.

Por otro lado, el procurador de UPL ha asegurado que están "contentos" de que "por fin" haya dinero para los fondos de la para las reservas de la biosfera, pero espera que se concrete a qué se va a dedicar.

Santos ha añadido que se sigue sin saber exactamente "qué ha pasado" con la que el programa de infraestructuras turísticas, ve "insuficiente" el aumento, por ejemplo, a subvenciones para las Zonas de Influencia Socioeconómica de los espacios naturales y ha reclamado que haya un mayor esfuerzo para, de alguna forma, compensar a esos municipios, unas administraciones locales que ceden sus competencias y tienen limitaciones por los espacios naturales protegidos.

Finalmente, ha exigido más ejecución porque es "habitual" que se repitan partidas de los últimos años y, por otro lado, ha calificado de "insuficiente" lo que se destina para incrementar los tiempos de las cuadrillas contra incendios y ha pedido que se cumpla el acuerdo del Diálogo Social en esta materia al que hace referencia el consejero, "pero que nunca cumple en su totalidad".

PRESUPUESTOS "REALISTAS"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, considera que los presupuestos de la Consejería son "realistas", "buenos" para Castilla y León y que suponen la recuperación económica y social centrado sobre todo en las familias, en las empresas y en el desarrollo de los territorios para luchar contra la despoblación y para la mejora de los servicios públicos.

El procurador 'popular' ha destacado los 280 millones en inversiones y ha incidido en que se presta una especial atención al mundo rural, a la lucha contra la despoblación y a los objetivos de desarrollo de la sostenible de la Agenda 2030.

Gavilanes ha contrapuesto lo que suponen estos presupuestos frente a los del Estado, que considera han "castigado" de nuevo a Castilla y León con un escenario de gasto que se "sustenta" en impuestos, no como los de la Junta, tras lo que ha calificado de "decepcionantes" para la Comunidad las cuentas estatales.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos Blanca Delia Negrete considera que el presupuesto presentado constituye "una previsión inteligente, coherente y estratégica para atender las necesidades de los ciudadanos de esta Comunidad".

La procuradora considera que son unas cuentas en línea con los "retos de futuro" de la Comunidad y representan un "dique de protección" ante aquellos, como el Gobierno de España, "que se empeñan en atacar constantemente los intereses de Castilla y León".

Para Ciudadanos "queda claro el blindaje de unas cuentas" que se centran en "impulsar la recuperación social, alcanzar responsablemente los objetivos medioambientales y apostar por la cohesión del medio rural".

Negrete ha criticado que el Gobierno de España funcione "por ocurrencias, sin escuchar a nadie, y con total desprecio por los intereses de los castellanos y leoneses" frente al "Gobierno de la Junta, que apuesta por una visión integral, realista y sensata de las potencialidades de nuestra Comunidad".