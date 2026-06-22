PSOE critica el "fariseismo" de Carnero e insiste en que la parcela de Dulzaina debería dedicarse a aparcamiento

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha considerado que la decisión del equipo de Gobierno de ceder gratuitamente a Sacyl la parcela situada en la calle Dulzaina donde se había proyectado anteriormente un "Centro de Atención Humanitaria" del Ministerio de Inclusión, responde al "fariseismo" del alcalde, Jesús Julio Carnero, y "costará dinero" a los ciudadanos.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Grupo Socialista ha propuesto de nuevo que la parcela sea utilizada como aparcamiento gratuito para dar servicio a los pacientes y usuarios del hospital Del Río Hortega.

En opinión del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, se trata de un acuerdo "injustificable, perjudicial para el Ayuntamiento, que supone el colofón a un proceso plagado de insolidaridad", que recuerda que comenzó hace dos años cuando "Valladolid perdió una inversión del Gobierno de España por valor de 17 millones de euros y la creación de 40 puestos de trabajo para construir un Centro de Atención Humanitaria para refugiados, que contaba con el apoyo de 50 colectivos sociales, incluido el Arzobispado de Valladolid".

Ahora, ha aseverado, "la ciudad pierde casi 5 millones de euros al desprenderse gratuitamente de una parcela municipal", que auguran que no tendrá ningún uso pese a que la Junta de Gobierno haya aprobado este lunes el expediente para transmitir el solar a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León "para ampliar las instalaciones y servicios del Hospital Universitario Río Hortega".

Actualmente, han defendido, "la Junta de Castilla y León no ha manifestado ninguna necesidad sanitaria que requiera el uso de esta parcela".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista reprocha la "hipocresía" del actual alcalde, algo que le resulta "cada día más evidente" y "ahora toma una decisión que a la ciudad le cuesta 4,8 millones de euros".

"Su actitud hipócrita es evidente porque mientras se encienden las luces de la Casa Consistorial para conmemorar el Día Internacional de las Personas Refugiadas repudia su presencia en la ciudad. Por sus hechos les conoceréis", ha concluido Pedro Herrero.

El concejal ha aludido al mensaje publicado en redes sociales el pasado viernes por el Ayuntamiento sobre que el Ayuntamiento de Valladolid se iluminaba para "conmemorar el Día Mundial del Refugiado, una jornada para reafirmar nuestro compromiso con la solidaridad, la acogida y la defensa de los derechos de quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares".

La propuesta del Grupo Municipal Socialista es que este espacio se habilite para aparcamiento gratuito de los ciudadanos, dado que consideran que desde la inauguración en 2009 del nuevo Hospital Río Hortega "los usuarios del centro sanitario tienen que pagar un alto coste por aparcar en sus instalaciones, sin ninguna discriminación".

La iniciativa del Grupo Municipal Socialista la consideran "coherente con el planteamiento desde el inicio de la legislatura", pues añaden que el Ayuntamiento acondicionaría la parcela municipal para su uso como aparcamiento público y gratuito.

Esta fue la propuesta que el PSOE propuso en el Pleno del Ayuntamiento celebrado en septiembre de 2024 pero a la que Vox y PP votaron en contra.

"Ahora el equipo de gobierno da un paso más para desentenderse de ese suelo público que tiene un valor de 4,8 millones de euros.