PSOE critica que el PP "gaste dinero" y después reconozca "que era un error" la reordenación del tráfico en Salamanca

El concejal Chema Collados (i) y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Luis Mateos (d) - PSOE

SALAMANCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha criticado la "mala gestión, improvisación y falta de planificación" del Partido Popular tras la "marcha atrás" en la reordenación del tráfico impulsada por el equipo de Gobierno.

El portavoz socialista, José Luis Mateos, ha señalado que el problema no es solo que cambien de criterio, sino que han "anunciado una medida, ejecutado obras, gastado dinero de todos y después reconocido implícitamente que era un error".

"Esa es la forma de gobernar del Partido Popular: improvisar, rectificar y volver a empezar con el dinero de todos", ha subrayado el socialista, quien ha asegurado que esta decisión "confirma la chapuza que venimos denunciando desde el primer momento".

Mateos ha valorado que finalmente no se ejecute un cambio circulatorio que "era un despropósito y un caos" y que había suscitado también rechazo social y oposición de colectivos vecinales como Fevesa o del sector del taxi.

Sin embargo, ha advertido de que esta rectificación "no es motivo de celebración", porque no borra "el gasto público generado ni la negligencia política que ha supuesto poner en marcha un proyecto que nunca debió iniciarse".

Además, los socialistas han reiterado como alternativa "sensata y viable" recuperar el paso de autobuses por el Mercado Central y San Pablo para evitar el giro peligroso en la Plaza de Colón, una solución que, recuerdan, permitiría abordar realmente los problemas de seguridad reconocidos por el propio equipo de Gobierno.

Por todo ello, el PSOE ha reclamado explicaciones directas al alcalde, Carlos García Carbayo, por la adjudicación de un contrato de más de 42.000 euros vinculado a un proyecto que ahora el propio Ayuntamiento desautoriza y han planteado una pregunta política "muy seria".

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado planificación, rigor y respeto al dinero público y ha advertido de que gobernar "no puede consistir en hacer pruebas con la ciudad y pasar después la factura a los salmantinos".