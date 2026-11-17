De izda a dcha, Hernado, García, Martínez, Chivite y Rey en una jornada sobre competitividad territorial en Soia - EUROPA PRESS

SORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León, La Rioja y Navarra, han reivindicado, en un encuentro celebrado en Soria este martes, la competitividad territorial que tiene que llegar de la mano de infraestructuras y servicios, así como la alianza entre territorios para "comunidades más allá de Madrid".

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, la presidenta de Navarra, y secretaria del PSOE en la Comunidad, María Chivite, el secretario general del PSOE en La Rioja, Javier García, la alcaldesa de Mirada de Ebro, Aitana Hernando, y el candidato al Congreso por Soria y secretario provincial, Luis Rey, han participado en una jornada sobre competitividad territorial y alianza entre territorios.

Durante su intervención, Carlos Martínez, ha lamentado una vez más que Mañueco "pretenda hacer invisibles los problemas de la Comunidad fuera del ámbito territorial" lo que lleva a un "aislamiento" de los liderazgos políticos de las necesidades y las realidades del territorio.

Martínez ha reconocido el avance de La Rioja, de Navarra, de Aragón o de Castilla-La Mancha en cuestiones como el reto demográfico mientras que en Castilla y León "además del aislamiento, se niega la despoblación y se niegan a aprobar un marco legislativo" que reconozca "el mayor problema" que tiene esta Comunidad "como es la despoblación".

Asimismo, el líder socialista ha acusado al gobierno regional de renuncia "a hablar de la competitividad del territorio, de los derechos de la ciudadanía, de las infraestructuras básicas como la planificación eléctrica.... de las infraestructuras viarias" y ha lamentado que haya tenido que venir su homólogo de La Rioja "a recordarle al señor Mañueco que todavía no está suscrito el acuerdo de colaboración en materia sanitaria", lo que, según sus propias palabras "dice mucho, de la voluntad de resolver los problemas".

Carlos Martínez se ha referido a la "infraestructuras básicas" para Castilla y León, La Rioja y Navarra y así ha citado como "objetivo irrenunciable" para el PSOE la línea ferroviaria Soria-Castejón (Navarra), la planificación eléctrica "para el asentamiento de empresas" y la conexión ferroviaria de Soria "a la vía de gran capacidad".

El secretario autonómico del PSOE ha lamentado que Fernández Mañueco "vuelva a olvidar a Soria de aquí a 2035 en la planificación logística" ya que es "la única que no tiene un enclave logístico planificado", por lo que le ha pedido que no vaya "ni a insultar, ni con recortes", sino qie se presente con una carta de servicios y compromisos y "que no engañe ni a trabajadores y ni pensionistas".

"Gestionan más de 16 millones, que dé la cara con unos presupuestos que ningunean a nuestra provincia", ha señalado Carlos Martínez, quien también ha pedido a Mañueco "que no cuestione los proyectos del Gobierno", como es el Centro de Protección Internacional, y que si quiere renunciar a algo que "lo diga a las claras y ponga algún proyecto en positivo".

INVERSIONES EN NAVARRA.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Navarra, María Chivite, ha subrayado que en las elecciones del 29 de noviembre está en juego no solo quién va a presidir el país sino las políticas que tienen que ver "con la cohesión y vertebración territorial" para lo que son imprescindibles las "infraestructuras".

Al respecto, Chivite ha destacado la inversión en infraestructuras llevada a cabo en Navarra desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, ya que cuando llegó la Comunidad Foral tenía "un tren de altas prestaciones parado, la autopista A15 paralizada y con competencias en instalaciones eléctricas que no estaban acordes".

"Reivindicamos cohesión y vertebración territorial desde comunidades que no son Madrid", ha instado María Chivite, quien ha subrayado que para ello es necesario "infraestructuras que garanticen oportunidades".

SIN CONVENIO EN CASTILLA Y LEÓN.

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha recalcado que el día 29 de noviembre está en juego "defender la Constitución española" en su título octavo, lo que significa la "cohesión territorial y social" y también "diálogo, con acuerdo entre comunidades autónomas" con los lazos que unen y desafíos comunes.

Así, se ha referido a proyectos que Pedro Sánchez ha sido capaz de "desempolvar proyectos que el PP dejó caducar" lo que es "cohesión territorial y social".

Asimismo, García se ha referido al "convenio bilateral" entre La Rioja y Castilla y León para atender materia sanitaria o cirugía cardiaca y ha lamentado que "Mañueco no se ha sentado" con la Comunidad riojana "para mejorar la vida de la gente de zonas limítrofes".

En este sentido, ha confiado en el desarrollo de estos acuerdos si tanto él como Carlos Martínez llegan a ser los próximos presidentes de La Rioja y Castilla y León.

Asimismo, Javier García ha incidido en que "hay vida más allá de la M-30" y ha pedido que las comunidades se entiendan "tanto si coincide el color político como si no".

MIRANDA, EJEMPLO LIMÍTROFE.

Por su parte, la alcaldesa de Miranda de Ebro y cabeza de lista al Senado por Burgos, Aitana Hernando, ha apuntado que la forma de trabajar de los socialistas es "no competir sino tener coordinación entre territorios" para que los ciudadanos de los pueblos y ciudades pequeñas "tengan los mismos derechos que el resto" y para ellos ha subrayado que son "fundamentales los servicios".

La alcaldesa se ha referido a su caso, un "cruce de camino", como zona "limítrofe" con La Rioja y Álava para lo que ha señalado como "fundamental" aunar esfuerzos. Hernando ha destacado la inversión del Gobierno de Sánchez en la provincia de Burgos, algo que "se ha triplicado en carreteras y quintuplicado en transportes en relación a cuando gobernaba el PP".