PSOE exige a Mañueco que "tome medidas" y "condene" las palabras de su vicepresidente

Apela también a Pollán y advierte de que "nunca" se han visto en el Diario de Sesiones "las barbaridades que va a tener esta legislatura"

VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha exigido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "tome medidas" y "condene a la mayor brevedad" las palabras con las que su vicepresidente, Juan García-Gallardo, se dirigió a la procuradora Noelia Frutos en el último Pleno de la Cámara.

Así lo ha manifestado este jueves el secretario general del Grupo, Ángel Hernández, quien ha acusado a Fernández Mañueco de estar "desaparecido" y lo ha responsabilizado de la conducta de García-Gallardo --quien en la sesión de control al Gobierno del martes prometió a la procuradora Frutos, la cual sufre discapacidad, no tratarla "con condescendencia", sino hacerlo "como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo"--.

"Él lo nombró, ahora tiene toda la responsabilidad sobre su mando, tiene que tomar medidas", ha subrayado Hernández, quien no ha precisado qué clase de medidas son las que debe tomar el presidente de la Junta con su vicepresidente, ya que, a su juicio, "tiene que ser Mañueco el que diga, no el Grupo Socialista".

En este sentido, ha subrayado que esta situación "nunca" se habría dado con el líder de su partido, Luis Tudanca, como presidente de la Junta, ni "ningún socialista habría hecho estas declaraciones", por lo que reconoce que le resulta "difícil" ponerse en "el papel de Mañueco", pero ha insistido en que "tiene que ser él el que diga algo" y "no el Grupo Socialista".

"En estas situaciones se ve la altura ética y la clase política", ha recalcado Hernández, quien ha recordado que numerosas organizaciones de atención a la discapacidad e "incluso el presidente de la Junta de Andalucía", el 'popular' Juan Manuel Moreno, "ha condenado estas declaraciones", por lo que ha advertido de que "las dos únicas personas que parecen cómodas con estas declaraciones son Fernández Mañueco y García-Gallardo".

Por ello, ha pedido al líder del Ejecutivo autonómico que "a la mayor brevedad" condene estas declaraciones, petición que ha extendido, "si se atreve", al presidente de la Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox como el vicepresidente de la Junta, por haber permitido que expresiones como las pronunciadas vayan a figurar en el Diario de Sesiones de la Cámara.

"BARBARIDADES"

El secretario general del Grupo ha subrayado que antes de abrir la sesión el jefe del Legislativo regional pidió a los procuradores "un comportamiento adecuado" y ha recordado que "el único que no estaba" en ese momento, pues llegó con la sesión ya iniciada, fue el vicepresidente de la Junta, quien "se dedicó a vociferar y a decir las barbaridades que ha dicho".

"Nunca he visto un diario de sesiones con las bararidades que va a tener en esta legislatura", ha lamentado Ángel Hernández, quien ha responsabilizado de esto al presidente de las Cortes, pero "sobre todo a quien a permitido que esté sentado en el Consejo de Gobierno", en referencia a Fernández Mañueco, al que ha pedido que asuma "las responsabilidades de su vicepresidente".

"Es un vicepresidente que al no tener ninguna función se dedica únicamente a lanzar improperios, a insultar, a intentar provocar, a despreciar a las personas que no comparten su ideología o su orientación sexual", ha cargado Hernández contra García-Gallardo en una rueda de prensa celebrada este jueves en las Cortes en la que ha prometido que no van a encontrar al PSOE "insultando, faltando o radicalizando" el Parlamento autonómico.

Sobre las acusaciones del vicepresidente de la Junta a la bancada socialista de querer convertir la sesión "en un circo" con una polémica "preconcebida", Ángel Hernández ha defendido que "iba rodado el Pleno hasta que él abrió la boca".

El procurador socialista ha admitido que desconoce si algún miembro del Grupo Popular, socio de Vox en el Gobierno de la Junta, se ha dirigido a su compañera Noelia Frutos, pero sí ha apuntado que a él "nadie" le ha enviado "ningún mensaje".

También ha lamentado Hernández que tras la polémica, García-Gallardo haya tratado "de acusar a los periodistas de manipular las declaraciones que él mismo hizo", por lo que le ha pedido que reconozca sus palabras. "No ha tenido ni la responsabilidad de decir: yo lo he dicho", ha explicado.